政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營竹縣長初選白熱化　徐欣瑩：支持陳見賢提黨內「開放參選」

▲▼國民黨立委徐欣瑩舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會，國民黨籍立委動員出席力挺徐欣瑩參選新竹縣長。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2026年新竹縣長黨內初選競逐升溫，相關制度與遊戲規則持續引發討論，有意參選的新竹縣副縣長陳見賢主張「開放參選」。同樣宣布參選的立法委員徐欣瑩今（29日）表示，為了黨內團結與整體選戰大局，她決定退一步，不再堅持原先主張的「全民調」方式，轉而尊重並認同陳見賢所提出的「開放參選」機制，正式投入2026年新竹縣長選戰。

徐欣瑩強調，她一貫主張初選制度應以「公平、公正、公開」為最高原則，雖然黨中央已拍板採取民調與黨員投票七三制，但她仍多次向黨中央反映，初選方式必須讓所有參選人站在同一條起跑線上，避免任何制度性爭議。

徐欣瑩指出，陳見賢日前在黨中央秘書長李乾龍與組發會主委李哲華主持的第二次協調會中，明確提出2026年新竹縣長選戰應採「黨內開放方式」參選；而陳見賢近日接受媒體專訪時，也再度重申相同立場。相關主張在黨內逐漸形成共識，顯示基層對於制度透明與競爭正當性的高度期待。

徐欣瑩表示，為了黨內團結與整體選戰大局，她決定退一步，不再堅持原先主張的「全民調」方式，轉而尊重並認同陳見賢所提出的「開放參選」機制，正式投入2026年新竹縣長選戰。她強調，制度本身不是目的，關鍵在於能否確保過程公平，讓真正獲得多數民意支持的人出線。

徐欣瑩說，目前兩位有意參選者，在初選制度上已達成一致，皆主張以開放方式進行黨內競爭，徐欣瑩也呼籲黨中央從善如流，依黨章規定，尊重參選人共同意見，讓新竹縣長提名回歸公開透明的競爭機制。


 

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爭議不斷　賓賓哥又出事了！
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

