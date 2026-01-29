前高市水利局長蔡長展任國土署長　劉世芳感謝陳其邁幫忙

▲新任國土署長蔡長展。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳今（29日）宣布，高雄市前水利局長蔡長展擔任國土管理署長。蔡長展指出，目前最大的挑戰當然就是土方，他這幾個禮拜都在行政院、內政部、國土署一直開會，土方問題真的要中央協助地方很多事情。

劉世芳表示，新任署長蔡長展為國立成功大學土木工程學系博士，歷任高雄市政府、工務局、水利局及內政部等機關職務，服務期間帶領團隊以創新思維擘劃業務屢獲國家卓越建設獎、金擘獎等獎項之肯定，期許在蔡署長的領導下內政部國土管理署專業團隊不斷茁壯

劉世芳說，前署長吳欣修非常優異，現在升官為國家服務，內政部未來會一棒一棒傳承下去，讓國土署越來越好，同時也期許蔡署長發揮領導才能，帶領1000多位國土署同仁繼續為國家國土管理、國土保育一起努力。

蔡長展表示，國土署是非常重要的中央機關，肩負國家很多政策發展、國土保育、國土建設的工作。在前任署長吳欣修的領導下，住宅、都更、都計，以及所有的建築法規、營管法規，還有相關下水道建設、基礎建設、道路建設等，都展露成績。

蔡長展說，未來國土署這群非常優秀官員也會依照成果再一起努力，把未來國家發展，不管城鄉、都會，把相關建設、法規發揮到淋漓盡致。在部長的領導下，會依照原則慢慢地去做，一步一腳印，把國土署同仁帶到更美好的境界。

針對上任後最大的挑戰，蔡長展表示，目前最大的挑戰當然就是土方，他這幾個禮拜都在行政院、內政部、國土署一直開會，土方問題真的要中央協助地方很多事情，行政院顧問李孟諺一個禮拜至少開會4、5天協調，國土署也積極跟土方業者溝通，了解其實際需求。

至於是否是向高雄市長陳其邁借將？劉世芳指出，不管是不是借將，蔡長展本來就是中華民國的公務員，他到國土署可以服務全國所有跟國土管理相關的公共事務，非常合適。她並感謝陳其邁的幫忙，他只要求議會結束才可以，所以蔡長展這段時間是在內政部擔任參事。