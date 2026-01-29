　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前高市水利局長蔡長展任國土署長　劉世芳感謝陳其邁幫忙

▲▼新任國土署長蔡長展。（圖／記者陳家祥攝）

▲新任國土署長蔡長展。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳今（29日）宣布，高雄市前水利局長蔡長展擔任國土管理署長。蔡長展指出，目前最大的挑戰當然就是土方，他這幾個禮拜都在行政院、內政部、國土署一直開會，土方問題真的要中央協助地方很多事情。

劉世芳表示，新任署長蔡長展為國立成功大學土木工程學系博士，歷任高雄市政府、工務局、水利局及內政部等機關職務，服務期間帶領團隊以創新思維擘劃業務屢獲國家卓越建設獎、金擘獎等獎項之肯定，期許在蔡署長的領導下內政部國土管理署專業團隊不斷茁壯

劉世芳說，前署長吳欣修非常優異，現在升官為國家服務，內政部未來會一棒一棒傳承下去，讓國土署越來越好，同時也期許蔡署長發揮領導才能，帶領1000多位國土署同仁繼續為國家國土管理、國土保育一起努力。

蔡長展表示，國土署是非常重要的中央機關，肩負國家很多政策發展、國土保育、國土建設的工作。在前任署長吳欣修的領導下，住宅、都更、都計，以及所有的建築法規、營管法規，還有相關下水道建設、基礎建設、道路建設等，都展露成績。

蔡長展說，未來國土署這群非常優秀官員也會依照成果再一起努力，把未來國家發展，不管城鄉、都會，把相關建設、法規發揮到淋漓盡致。在部長的領導下，會依照原則慢慢地去做，一步一腳印，把國土署同仁帶到更美好的境界。

針對上任後最大的挑戰，蔡長展表示，目前最大的挑戰當然就是土方，他這幾個禮拜都在行政院、內政部、國土署一直開會，土方問題真的要中央協助地方很多事情，行政院顧問李孟諺一個禮拜至少開會4、5天協調，國土署也積極跟土方業者溝通，了解其實際需求。

至於是否是向高雄市長陳其邁借將？劉世芳指出，不管是不是借將，蔡長展本來就是中華民國的公務員，他到國土署可以服務全國所有跟國土管理相關的公共事務，非常合適。她並感謝陳其邁的幫忙，他只要求議會結束才可以，所以蔡長展這段時間是在內政部擔任參事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭議不斷　賓賓哥又出事了！
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

前高市水利局長蔡長展任國土署長　劉世芳感謝陳其邁幫忙

藍營竹縣長初選白熱化　徐欣瑩：支持陳見賢提黨內「開放參選」

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

李貞秀當立委需棄對岸國籍　劉世芳提醒：中共官網有退籍證書可下載

TVBS民調／關稅王牌也難選北市　蔣萬安領先3成輾壓王世堅、鄭麗君

韓國瑜「特別版」限量春聯出爐！　唯一見面會31日下午登場

蔡其昌挑戰柯建銘總召大位！　黃揚明：進入投票老柯落敗機率極高

蔣萬安民調大幅領先綠營　王鴻薇：2026成藍營領頭羊

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

前高市水利局長蔡長展任國土署長　劉世芳感謝陳其邁幫忙

藍營竹縣長初選白熱化　徐欣瑩：支持陳見賢提黨內「開放參選」

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

李貞秀當立委需棄對岸國籍　劉世芳提醒：中共官網有退籍證書可下載

TVBS民調／關稅王牌也難選北市　蔣萬安領先3成輾壓王世堅、鄭麗君

韓國瑜「特別版」限量春聯出爐！　唯一見面會31日下午登場

蔡其昌挑戰柯建銘總召大位！　黃揚明：進入投票老柯落敗機率極高

蔣萬安民調大幅領先綠營　王鴻薇：2026成藍營領頭羊

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

【湘荷妹妹說故事】突然反悔請媽媽獨自念書：妳是看不懂嗎XD

政治熱門新聞

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

藍新竹縣長初選攻防激烈　陳見賢宣布辭黨部主委：盼紛擾止於我

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

更多熱門

相關新聞

劉世芳：持續協調縣市政府跨區收土方暫置

劉世芳：持續協調縣市政府跨區收土方暫置

土方之亂引發全國討論，行政院今（29日）召開記者會說明加速去化策略。內政部長劉世芳說，目前總共可以運送車輛已超過1萬3800輛，塞車問題應已緩解，暫置區、最終處置場也已盤點多處。劉提到，在處理過程中確實有隔壁縣市地方政府互相不願意收的狀況，會持續協調，有些縣市政府的管理規定只規定自己轄區，但跨區、異地暫置部分，可能需要修正管理規定或自治條例，內政部會在農曆年前要求22縣市地方政府，就自治條例裡面做更新修正。

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

關鍵字：

內政部劉世芳

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面