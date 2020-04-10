因應台北封城　陳柏惟重提遷都、遷國會

▲台灣基進立委陳柏惟質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，部分政府部門或公司行號已經祭出社交距離、異地辦公，降低群聚感染風險，台灣基進黨立委陳柏惟10日在立院質詢時，就依交通、區域平衡與風險分散角度，提議「備援首都」辦理遷都、遷國會。

陳柏惟指出，隨著疫情發展或其他天災人禍，行政院有無因應對策，會搬到哪裡辦公，或用什麼方式辦公？蘇貞昌表示，政府已經有各種方案與規劃，來應對疫情不同的發展，而昨天已經利用視訊方式，與不在台北的部會及六都市長，透過連線開行政院會。

「我們行政立法部門都在台北，我們有沒有第二個實體地點來備案？」陳柏惟指出，日本政府已經針對發展副首都系統有相當規劃，在此次疫情爆發當下，若台北真的面臨封城，導致沒辦法辦公，「但國家機器不能停下」，希望政府能不能研究看看「備援首都」的方案。

陳柏惟表示，立法院在台中也有個辦公室，所以利用這個時機，來研究看看「備援首都」的方案。目前為止，政府的行政、經濟、政治等等中心都在台北，「頭重腳輕」，而從交通角度來看，台北到台澎金馬地區，是屬於散型的輻射，若重新思考我國的地理中心，其實大致在台中大肚溪附近，包括烏日區和梧棲區，甚至是南投，所以過去省政府跟省議會都在那裡。

陳柏惟強調，「這不是要搬空台北」，而是以台灣主體、交通、區域平衡與風險分散的角度，利用此次疫情重新思考，「首都減壓，立院先行」，國會是否有搬移的必要性。陳柏惟補充，自從2012年開始，很多政黨人士都有討論過這議題，但行政部門的回覆都是「再討論看看、再研究看看」。