全球75萬網友連署轟下台...美媒爆黑歷史！譚德塞委屈「全推給台灣」

記者周亭瑋／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上，痛罵台灣長達3分鐘，但其實這段恩怨情仇早已種下，之前美方就曾透露，譚私下抱怨台灣的網軍攻擊，懷疑背後另有政治目的。當時，我國指揮官陳時中回應獲得讚賞，他直言，時間長了自有公斷，不用逞一時口舌之爭。

▲譚德塞被網友封為幹話王。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於台灣時間8日晚間11點多，在WHO例行記者會上回覆各國記者提問之際，首度「公開點名台灣」，認為這3個月以來，對他的人身攻擊，甚至不雅字眼批評，都是來自台灣，最後還皺著眉道，「對個人來說，我不在乎，我專注救人，我為什麼要在乎被罵？」

▲譚德塞下台連署超過75萬人。（圖／翻攝自Change.org）

事實上，譚德塞處處護航、悖離現實的「神語錄」，早已被國際公認，加拿大網友就曾發起連署，要求譚辭職，連署書還以英韓中日等13種語言呈現；而日本副首相也曾提及，譚德塞如果一開始就指出疫情的嚴重性，各國勢必能更早做好應對，「所以有很多人說，應該把WHO改稱為CHO。」就連美國總統川普也火大，直言WHO大多數經費由美國提供，卻「以中國為中心」，給予錯誤建議，並考慮要暫停提供資金。

▲川普砲轟世界衛生組織給予錯誤建議。（圖／路透社）

不僅如此，美媒之前就挖出他的黑歷史，直指譚德塞接任WHO秘書長的數個月前，衣索比亞分別在2006、2009、2011年爆發霍亂，時任衛生部長的他任由許多官方掩蓋真相的狀況發生。

當時，還有醫師團體聯名寫信譴責，指控疾病的擴散譚難辭其咎，同時重話抨擊道「未來在紀錄這筆歷史的時候，你無法饒恕的作為將被攤在聚光燈下。」

話說回來，譚德塞似乎將所有輿論，幾句話推給「台灣網軍操作」，之前就私下抱怨了，現在更在各國關注的記者會上點名掀戰，且一罵就是3分鐘，「3個月前，這些攻擊來自台灣，我們必須誠實，我今天在這邊就直說了，而且台灣外交部他們知道，卻沒切割，甚至也居中侮辱詆毀，但我不在乎……我今天說是因為真的是夠了！但他們如果想要罵，仍然可以繼續罵。」

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）