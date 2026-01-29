　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

濱海完整擊殺鏈　無人機整合陸戰近海防衛截擊敵船

▲陸用型監偵無人機實施精準識別。

軍聞社／記者王進福高雄29日電

為使國人了解國軍於春節期間加強戰備整備情形，「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」第3日前往海軍左營基地，實地採訪海軍戰備操演，以「海域及戰場覺知」為主軸，整合無人機、濱海打擊火力與陸戰隊近岸防衛作戰能量，建構完整擊殺鏈，展現海軍多層次濱海打擊戰力，以及陸戰隊宜海宜陸的作戰韌性。

海軍司令部表示，本次操演選定桃子園海灘為場景，模擬防衛作戰情境，透由監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合雄二、雄三型飛彈、攻擊型無人機等兵力，形成擊殺鏈，執行聯合截擊任務，驗證整體效能。

操演首先模擬防衛作戰備戰部署情境，依情資顯示不明機船於我海域徘徊，立即由近岸特戰部隊以監偵型無人機實施偵蒐，完成目標識別後，運用突擊艇前往盤查攔截，並實施驅離，展現即時應處能力與海域掌握效能。

隨後，模擬敵登陸船團接近，由機動雷達車偵獲目標，運用陸用型監偵無人機實施識別，完成確認後，即由飛彈車及光六快艇發射飛彈對敵實施打擊，並透過監偵型無人機執行戰果評估，驗證聯合情監偵整合與濱海打擊作戰程序。

海軍陸戰隊官兵運用攻擊型無人機對海上目標實施攻擊。

▲▼海軍陸戰隊官兵運用攻擊型無人機對海上目標實施攻擊。（圖／軍聞社）

最後操演進入敵登陸作戰階段，於確認敵登陸企圖後，先由岸置攻擊型無人機對目標實施打擊，隨後由海上突擊艇運用攻擊型無人機持續接戰，並配合狙擊手對敵指揮節點實施精準射擊，加上灘岸阻絕與爆破作為，層層遲滯並阻殲來犯之敵，展現近岸火力整合與防衛作戰韌性。

海軍司令部強調，面對敵情威脅與國際情勢變化，海軍官兵將持續精進戰備整備，恪遵「防衛固守、重層嚇阻」戰略指導，建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰能量，確保國家安全與海疆穩定。

飛彈發射車配合地貌實施偽裝，對敵船團實施攻擊。

▲▼飛彈發射車配合地貌實施偽裝，對敵船團實施攻擊。（圖／軍聞社）

下潛20米？　海鯤艦首度潛航測試

海鯤艦今天應該會進行淺水域的潛航測試，主要先達到潛望鏡的深度，也就是約10至20公尺深度，讓艦艇伸出潛望鏡跟呼吸管進行測試；測試也包括聲納、動力系統還有水下計程儀等測試。

「海鯤軍艦」造價379億屬中價位

F-16潛力裝掛AIM-120空空飛彈

中科院攜資策會共築AI堡壘

海軍俥鑄職人產製撐起海上屏障

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

