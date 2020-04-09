快訊／譚德塞狂罵台灣3分鐘　蔡英文回應了

記者蔣婕妤／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，更點名指責外交部長吳釗燮。對此，總統蔡英文也正式強硬回應，「我要表達強烈的抗議」，台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

▲蔡英文邀請譚德賽訪台。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」

對於譚德賽的言論，蔡英文9日也透過臉書發表聲明正式回擊，她表示，對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，我要表達強烈的抗議，台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。



蔡英文發表聲明內容全文如下：

對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，我要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。



藉著今天這個機會，我想要邀請世界衛生組織譚德塞幹事長（Tedros Adhanom Ghebreyesus）訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。



在世界各地，包括譚德塞幹事長的家鄉在內，都可以看到台灣的醫療人員和志願工作者無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言去區分他人，所有人都是我們的兄弟姐妹。台灣，從來沒有因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。



疫情期間，台灣傾全國之力防疫，成績也受到世界矚目。即使世界衛生組織因為政治的操弄將台灣排除在門外，我們還是扛起國際社會成員的責任，主動援助口罩等防疫物資，給疫情嚴重國家的醫護人員。



#TaiwanCanHelp，而且Taiwan is helping，這一點，從來不會因為國度或種族而有差別。



自由、民主、多元、包容，是台灣人堅信的價值，我們不會接受利用種族歧視的言論，來攻擊不同意見的人。如果譚德塞幹事長能抵擋中國的壓力，踏上台灣的土地，就能了解到我們對防疫的努力，並且理解真正受到不公平待遇的，其實是台灣人民。我相信只有台灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。