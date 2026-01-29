海鯤艦首次潛航測試共8小時　張競：牢記「輸出許可、知識產權」才能順利成軍

▲「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試。（圖／台船提供）

軍武中心／台北報導

國造潛艦「海鯤號」29日完成首次「潛水潛航測試」，並於晚間7時許返回高雄港，根據出港時間推估，時長約８小時。前海軍艦長、中華戰略學會資深研究員張競表示，海測有進展確實值得肯定，也希望能牢記「凡是走過都要留下完整記錄」，遵守「輸出許可、知識產權」，才能讓國造潛艦建構戰力順利成軍。

台船公司今天晚間發布新聞稿指出，海鯤軍艦今天首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及此次計畫測試項目；後續將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試（SAT），達成交艦目標。

台船表示，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題、解決問題態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

據了解，為了驗證，今天應有不少海軍高層人員也登上海鯤艦，根據台船擬定進度，今天主要先達到潛望鏡的深度，至少10到20公尺，但也不排除測試下潛至50公尺，進度達標。

▲世界各國柴電潛艦建造期程比較。（圖／台船提供）

對此，張競認為，首先海測有進展確實值得肯定，但不要被結果順利喜悅沖昏了頭，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，仍然必須戒慎恐懼，步步為營。

張競表示，海測證明「造艦靠團隊，莫迷信個人」，因為鐵打營盤流水兵，鋼鍛工廠流水工，大事業沒有說必須靠誰才能搞定道理，台船領導階層數易其主，造艦計畫主持人走馬換將，海軍虎符如序交接，造艦計畫仍然繼續獲得進展，可見沒有一定要看誰臉色道理，誰都不要拿蹺，人事更替絕不會讓專案垮臺，政壇洗牌亦不應讓計畫生變。

張競強調，未來也應讓造艦工程專業回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，亂射忠誠指控子彈；自從各種謠傳逐漸平息，不再胡亂放話隨意爆料後，經過台船工程團隊埋頭苦幹，總是不會讓汗水白流；與其在造艦機密不斷外洩後，藉由猛噴抹紅口水掩蓋真相，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。

最後，他還語帶玄機地說，「凡是走過都要留下完整記錄」，記取教訓累積經驗，千萬不要讓後續參與人員再走冤枉路，造艦專案若要達成任務目標，必須牢記「輸出許可、知識產權」，才能讓國造潛艦建構戰力順利成軍，並能維持戰備永續經營。