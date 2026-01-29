接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

▲男嬰在媽媽肚內已出現胎位不正的狀況，但助產士仍強硬接生。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



印度北方邦布蘭沙赫爾（Bulandshahr）近日發生一起震驚社會的生產意外。一名孕婦在家中分娩時因胎位不正難產，協助接生的社區衛生工作者與助產士不僅未依規轉送醫院，還強行嘗試接生，最終導致男嬰慘死，頭身分離。事件曝光後，兩名涉案人員倉皇逃逸，目前警方已立案調查並全力追緝。



未送醫反私聯助產士 家屬控醫療疏失

事件發生於1月25日上午9點左右，魯塔村（Rutha）村民賈曼（Jhamman）的妻子拉潔庫瑪莉（Rajkumari）突然出現生產陣痛。賈曼表示，他當時聯絡村內社區衛生工作者魯帕瓦蒂（Rupawati）求助，但對方並未協助安排救護車將妻子送往正規醫院，反而私下打電話找來熟識的助產士賈米拉（Jamila）到家中接生。



胎位異常仍強拉 嬰兒斷頭慘死產道中

拉潔庫瑪莉在分娩過程中出現胎位不正的情況，儘管異常明顯，魯帕瓦蒂與賈米拉仍執意在家中進行接生。據起訴書記載，當時嬰兒大部分身體已從產道產出，但頭部仍卡在子宮內。兩人未等待醫療人員協助，而是選擇持續施力，最終導致男嬰脖子斷裂，頭部與身體分離，當場死亡。



涉案人逃逸無蹤 警方與衛生單位同步追查

事發後，魯帕瓦蒂與賈米拉驚覺釀下大禍，未做任何後續處理即逃離現場。警方目前已依涉嫌過失致死等刑責展開調查，並正追緝兩人下落。地方衛生當局也已介入，釐清事件是否涉及醫療疏失與制度性問題，防止未來再度發生類似悲劇。