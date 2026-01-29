行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對討勞動力精進方案提出建言。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院今（29）日召開院會，會中討論「跨國勞動力精進方案」、「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」等議題，桃園市副市長蘇俊賓提議政院應重視逃逸移工人數倍增問題，顯示應正視管理輔導配套措施；此外，中央規劃擴增土方最終去處，包括港區填築如台北港、台中港與南星計畫等，蘇俊賓建議相關前置作業必須更為周延。

鑑於今年一月上路的行政院「跨國勞動力精進方案」，雖有助於解決部分產業的人力需求，即將開放的移工人數也加重了基層輔導與管理的負擔，從數據來看有些指標已經連續幾年惡化了，開放後情況將更加嚴峻。蘇俊賓認為，以逃逸移工人數統計為例，從110年至114年全國移工人數已由67萬人成長至86.6萬人，逃逸移工則從5.5萬增加到9.5萬人，管理輔導配套措施和資源的投入卻沒有同步增加，缺口越來越大，呼籲行政院正視這個問題。

蘇俊賓以移工涉及相關治安風險為例，去年全國移工涉案人數1萬3,056人，創下歷年新高，失聯移工高達3,443人，從占比來看，顯示失聯移工涉案機率明顯更高，其中近6成為詐欺案件。以桃園市數據統計分析，移工涉詐案件，絕大多數來自於銀行帳戶，被用來作為詐騙人頭帳戶。

蘇俊賓直言，針對移工人數逐年上升趨勢，基層人員反應壓力確實增加，外事警察與移民署專勤隊人力仍然有缺口待補，以桃園為例，約14.6萬名移工僅配置51名外事警察，負荷比達1:3000；負責查緝的移民署專勤隊相關人力編制應有39人，但仍有16人缺額長年無法補足，這樣的人力實在難以因應新型態詐騙快速演化的挑戰，這些都值得各單位審慎研議應對；建議政院應提前部署金融監管，避免移工人頭帳戶淪為詐騙工具、同時補足外事警察與移民署查緝與輔導人力，跨部會整合堵住詐騙漏洞，強化相關的配套措施。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」案提出建言。（圖／行政院提供）

此外，院會還討論「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，規劃透過「擴增最終去處」、「簡化土石方運送流程」以及「GPS雙軌並行」三大策略，加速全國營建剩餘土石方的妥善去化等議題。

蘇俊賓認為，中央規劃擴增土石方最終去處，包含港區填築，如台北港、台中港、高雄港、彰濱及南星計畫等，初步預計可收容約8.8萬方土石方，未來也將評估約70處港口，作為可能的最終去化場域。相較於受限地質條件及開發法規的國有土地，海域空間確實可能成為中長期的重要選項。但相較於陸域環境，我國對於海洋環境的基礎調查資料相對有限，相關政策對於跨縣市的水文環境、生態環境以及海岸線國土保育的影響都必須事先掌握，相關前置作業必須更為周延。

蘇俊賓以台北港為例說明，雖然港區不在桃園，但其形成凸堤效應與漂沙阻斷，長年下來對桃園鄰近海岸，如大園、觀音一帶，已造成明顯海岸侵蝕、地形地貌變化及水文環境改變。因此建議，政府選擇哪些海域點位作為未來土方最終去處，中央與地方應該一起針對標的區域的水文、海岸線影響以及生態進行跨縣市大尺度範疇的調查與影響模型推估，海委會海保署應該高度參與，確實掌握海洋模型跟海洋生態的基線資訊，藉由資訊降低開發風險。

卓榮泰回應，政府已就移工離境後帳戶與電信卡設有管制，並請金管會與NCC等部會也要加強監管；海委會主委管碧玲則回覆，海委會在用海計畫中會加強海洋生態保育及水文調查，並與國土署積極合作。