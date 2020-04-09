台灣長期照顧譚德塞家鄉　3月才幫衣索比亞交換生解決145萬醫藥費

▲衣索比亞籍的世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／WHO）



記者陶本和／台北報導

衣索比亞籍的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上痛罵台灣3分鐘。不過，其實台灣的海外醫療、志工，以及慈善團體，對譚德塞家鄉的照顧一直是不遺餘力的。

在上個月，一名中興大學的衣索比亞籍交換學生，因為下肢靜脈血栓危及生命，但在中國醫藥大學緊急手術治療後重獲新生；不過因為是短期國際交換生，不具有本國健保資格，需要支付高達145萬元的醫療費用，最後在中國醫大董事長、校長以及中國醫大附屬醫院社工室的急難救助金協助下，醫療費降至 93 多萬元。

隨後，台灣各單位開始幫忙發起募款行動，獲國際同濟會台灣總會等多個單位響應，火速在短短一週內募得51萬的善款。

涉外人士表示，事實上台灣的海外醫療團隊、志工服務，甚至慈善團體，對於譚德塞的家鄉衣索比亞的服務，是相當不遺餘力的，上述交換生就只是最近的一個例子；台灣的世界展望會、家扶等單位，也都認養譚德塞家鄉的孩子，協助他們就學，獲得照顧。

涉外人士說，儘管一直以來，台灣在國際被孤立跟打壓，但台灣仍舊熱情的貢獻世界，竭盡所能地把健康和幸福帶給世界上所有的人。

不過，譚德塞在台灣時間8日晚間11點多的記者會上，面對世界各國的批評時，則是公開點名台灣，以及台灣的外交部，痛斥長達3分鐘「夠了！真的夠了」，認為最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」

對於譚德塞的砲轟，我外交部9日上午發出700多字的新聞稿回擊，強調譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部要表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。

外交部表示，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。



對於譚德塞受到歧視言論攻擊，外交部強調，感到遺憾，台灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，我們感同身受，我們譴責任何形式的歧視與不公。

外交部指出，我方曾經特別在今年2月9日的新聞稿中，提醒支持台灣參與WHO的個人或各國團體應以理性方式，敦促WHO協助台灣完整參與國際醫衛及防疫體系。至於國際網路上有身分及國籍不明網民對譚德塞本人處理新冠炎疫情的表現有所批評，相關個人的言論與我國外交部無關，也非我國外交部能操控。

再者，外交部強調，WHO及譚德塞作為最重要的國際醫衛組織及其領導者，面對疫情的因應作為本應接受世界公民的理性監督，而譚德塞未經查證，無端對台灣的不實指控，不僅與事實不符，也對我國政府及人民造成嚴重傷害。

外交部批評，類此誣衊行為極不負責，我國政府要求譚德塞幹事長應立即更正其毫無依據的指控，立即澄清，並向我國道歉。

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