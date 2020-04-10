　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安質疑7600萬片口罩「被失蹤」　蘇貞昌15字神回應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

近期口罩產能增加後，配發量也隨之上升來到14天9片，不過，民眾黨立委高虹安在計算口罩分配的去向及數量時發現有7600萬片的口罩是無法掌握的數據。對此，行政院長蘇貞昌則回應「政府不可能暗槓口罩，暗槓要做什麼？」另外，高虹安也向蘇貞昌「陳情」拿取口罩數據的困難，並說「口罩數量是中華民國第一機密？」

高虹安10日在立院質詢蘇貞昌時，提到口罩分配去向的問題。她表示，對於口罩配置外界也有相當多質疑，從2月1日到3月16日的資料顯示，有高達7600萬片口罩去向是無法從各部會或透過媒體公開對外說明所掌握到。

蘇貞昌則說，他們在主持口罩會議時，只能決定大原則，細項的部分則無法確切說明，並強調，「政府不可能暗槓口罩，暗槓要做什麼？」

不過高虹安也反映，過去立法委員向行政院機關索取口罩相關資料一直都蠻順利，但在3月18日後要拿資料時卻一直遇到「簽核中」、「不提供」等回應，讓她質疑「口罩數量是中華民國第一機密？」。蘇貞昌承諾，會在主持口罩會議時了解全盤狀況。

▲民眾黨立委高虹安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些…

再增4人解除隔離！新冠肺炎376人確診「累積痊癒61人」
國旅爆量增染疫風險！陳時中：無法維持社交距離「恐禁止出遊」
紐約返台班機增至10人確診　陳時中：規劃同班機全數採檢

更多熱門新聞…

第二波口罩外交　援助7個新南向國家100萬片口罩
墾丁染疫風險比捷運低？陳時中曝「兩者差異」：不能比較
未來連假是否用車潮流量、訂房資料作分析　陳時中回應了

ET快訊
阿滴拆台譚德塞「1小時募款破50萬」！限時18小時…網站塞爆
驚悚撞擊影片曝！聯結車熄火卡平交道　下秒火車猛撞「瞬間翻覆」
阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞對
國內第6死！埃及團男「病程5~7天呼吸功能變差」裝葉克膜仍救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「別跟譚德塞一般見識」　沈富雄：台灣不要像小孩到處嚷嚷…我不喜歡！

LIVE／薪資補助救民生！「紓困陳時中」記者會聚焦服務業協助

網紅小玉嫌母乳有「吉娃娃味」遭砲轟　王婉諭：衛福部應有明確宣示

五一連假要取消？蘇貞昌：疫情若有急遽變化「隨時宣布」

高虹安質疑7600萬片口罩「被失蹤」　蘇貞昌15字神回應

阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　

三鶯大橋明天拆除主橋　侯友宜：施工期不會完全封閉大橋

肥料15日起實名制預購每包補助20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積

因應台北封城　陳柏惟重提遷都、遷國會

郝柏村下葬國軍五指山公墓　郝龍斌手持白色大十字架悲戚告別

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

「別跟譚德塞一般見識」　沈富雄：台灣不要像小孩到處嚷嚷…我不喜歡！

LIVE／薪資補助救民生！「紓困陳時中」記者會聚焦服務業協助

網紅小玉嫌母乳有「吉娃娃味」遭砲轟　王婉諭：衛福部應有明確宣示

五一連假要取消？蘇貞昌：疫情若有急遽變化「隨時宣布」

高虹安質疑7600萬片口罩「被失蹤」　蘇貞昌15字神回應

阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　

三鶯大橋明天拆除主橋　侯友宜：施工期不會完全封閉大橋

肥料15日起實名制預購每包補助20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積

因應台北封城　陳柏惟重提遷都、遷國會

郝柏村下葬國軍五指山公墓　郝龍斌手持白色大十字架悲戚告別

日本首例相撲力士確診　室友全隔離！「陽→陰→陽」採檢結果反覆

對中了嗎？身分證1、0、9、5中4碼　夏部火鍋享6折優惠

太平離奇車禍父子雙亡　檢警初判「無外力介入」自摔意外結案

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

業績慘淡…他貼「徵客人，保證錄取！」　彰化餐飲小館曝：真的無人客

梅克爾拒絕聯合發行「新冠債券」！　義大利掀起反德國潮：感覺像被拋棄

中職／聯盟捐贈帳號、雜誌　居家隔離不無聊

校園防疫再升級　嘉市小一新生報到採多元管道

養殖魚塭化身「大飯廳」　 餵飽瀕危「大濱鷸、紅腹濱鷸」

防疫期間捐助減少　臺旺食品贈200箱食品助關懷戶緩解壓力

「明天是我最重要的日子！」酒店妹嗲聲超酥麻　LINE撩男手法大破解

政治熱門新聞

邱毅力挺譚德塞：是台灣搞丟格調和尊嚴

共機轟6、殲11繞道巴士海峽　國防部偵巡戰機升空戒備

阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　

快訊／蘇貞昌批譚德塞「不夠格」

主婦變酒店公關　鄭文燦曝背後關鍵：他們是無名英雄

侯漢廷對譚德塞「感到虧欠」　反批蔡英文有失厚道

還能忍30年！主播嗆譚德塞：你秦始皇？

不滿網友罵「滾回大陸去」...陳玉珍火大再槓蘇貞昌：來公開辯論

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

全球防疫台灣能幫忙　吳釗燮酸爆中國

林薇大起底　阿公是立委陳歐珀特助

200萬片口罩抵美　外交部加碼再捐100萬片

口罩援助抵達中美洲　吳釗燮：這個攻擊來自台灣！

更多熱門

相關新聞

口罩寄外大當機　替基層說句話

口罩寄外大當機　替基層說句話

口罩申請寄送海外的首日，因人流大量湧入造成網路大當機，到下班前仍然連不上線，惹來不小的民怨。本文作者以一位申請者的身分，要為主管單位國貿局說句公道話，他們已非常的盡職。

早起排口罩！他慘被阿伯出征：幹嘛跟老人搶

早起排口罩！他慘被阿伯出征：幹嘛跟老人搶

五一連假要取消？蘇貞昌：疫情若有急遽變化「隨時宣布」

五一連假要取消？蘇貞昌：疫情若有急遽變化「隨時宣布」

阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　

阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　

因應台北封城　陳柏惟提議遷都、遷國會

因應台北封城　陳柏惟提議遷都、遷國會

關鍵字：

蘇貞昌口罩高虹安立法院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面