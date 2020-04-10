高虹安質疑7600萬片口罩「被失蹤」　蘇貞昌15字神回應

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

近期口罩產能增加後，配發量也隨之上升來到14天9片，不過，民眾黨立委高虹安在計算口罩分配的去向及數量時發現有7600萬片的口罩是無法掌握的數據。對此，行政院長蘇貞昌則回應「政府不可能暗槓口罩，暗槓要做什麼？」另外，高虹安也向蘇貞昌「陳情」拿取口罩數據的困難，並說「口罩數量是中華民國第一機密？」

高虹安10日在立院質詢蘇貞昌時，提到口罩分配去向的問題。她表示，對於口罩配置外界也有相當多質疑，從2月1日到3月16日的資料顯示，有高達7600萬片口罩去向是無法從各部會或透過媒體公開對外說明所掌握到。

蘇貞昌則說，他們在主持口罩會議時，只能決定大原則，細項的部分則無法確切說明，並強調，「政府不可能暗槓口罩，暗槓要做什麼？」

不過高虹安也反映，過去立法委員向行政院機關索取口罩相關資料一直都蠻順利，但在3月18日後要拿資料時卻一直遇到「簽核中」、「不提供」等回應，讓她質疑「口罩數量是中華民國第一機密？」。蘇貞昌承諾，會在主持口罩會議時了解全盤狀況。

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

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