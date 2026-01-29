　
台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋，受害業者痛斥真缺德！苗栗縣政府今挖掘取出後燒毀，並追究業者和地主刑責。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台中豐康牧場將1千多隻染禽流感死雞，遠載苗栗另家養雞場門口前的農地掩埋。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發禽流感，造成超過1700隻雞無預警死亡，不肖業者竟將1千多隻死雞運載到苗栗縣後龍鎮，更在無辜養雞場門前的農地掩埋。而事發到台中動保處介入有17天空窗期。民進黨苗栗縣長候選人陳品安批評，苗栗不該是隔壁縣市的棄置場，台中市政府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞散佈到鄰近縣市。很多苗栗的雞農兢兢業業、防疫消毒的努力，真的很有可能因此次台中市政府的怠惰和不肖業者的知情不報，而毀於一旦。

1月10日台中豐原「豐康牧場」的雞隻就出現禽流感症狀，直至1月27日台中市動保處才開立移動管制書。陳品安表示，在這17天的空窗期間，台中業者不只知情不報，還將1773隻暴斃雞中的1150隻，載運到苗栗掩埋棄置。

陳品安直言，台中好不容易度過非洲豬瘟疫情，現在又出現禽流感，不肖業者甚至將雞屍丟到苗栗，作為苗栗人，「我們無法接受這件事，請台中市政府好好負起責任，妥善管理、嚴謹疫調，讓苗栗蛋農能安心養雞，也讓消費者能吃的安心！」

陳品安說明，而今天下午，台中市政府也正式對外說明，事發案場生產的雞蛋，其中4640台斤販售至苗栗，但目前流向已有掌握，市售端亦無蛋品流通，也請各位鄉親民眾在食用上無須擔憂。面對台中市政府疏於治理的現況，未來也期待和何欣純攜手合作跨區域治理，守護台中和苗栗未來。

禽流感台中苗栗防疫養雞台中市府盧秀燕國民黨陳品安

