新北鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

▲新北鼻頭國小學童參訪瑞芳警分局，感恩守護並深化法治觀念。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

為表達對警察辛勞付出的感謝，新北市瑞芳區鼻頭國小於昨（28日）上午安排「感恩之旅」，由師長帶領13位學童前往新北市瑞芳警分局參訪，向一年來默默守護地方治安與交通安全的警察叔叔、姊姊們表達誠摯謝意，現場氣氛溫馨感人。

活動中，鼻頭國小學童以清亮的歌聲、純真的笑容及親手準備的感謝話語，向第一線執勤的警察表達敬意，感謝警方長期於校園周邊、上下學時段及轄區重要交通要道的守護，讓孩子們能夠安心上學、平安返家。

瑞芳警分局長高繼鴻、副分局長葉志豪也到場與學童同樂，並由分局偵查隊特別安排防詐騙宣導，以淺顯易懂的方式向小朋友說明常見詐騙手法，教導自我保護觀念，深化法治與安全意識。

高繼鴻表示，警察工作的最大動力來自民眾的理解與支持，孩子們一句句真誠的「謝謝警察叔叔、姊姊」，對同仁而言是最溫暖、也最珍貴的肯定。未來分局將持續秉持守護民眾安全的初心，強化治安維護與交通秩序，打造更安全、友善的生活環境。

瑞芳警分局也感謝鼻頭國小用心規劃此次感恩行程，透過實際行動讓孩子學會感恩與尊重，展現警民攜手、共同守護社區安全的正向力量。