譚德塞飆罵台灣3分鐘　國民黨怒嗆：沒證據就把所受抨擊推給台灣





▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅婉庭／台北報導

針對世界衛生組織秘書長譚德塞批評台灣對他人身攻擊，國民黨表示，面對新冠肺炎疫情，我國展現高水準防疫能力，顯示我國不應該因為任何理由而被排除於世衛組織之外，WHO主管更不應在無證據情況下，便將其所受之抨擊全部推給台灣。

國民黨透過新聞稿表示，中華民國是國際醫療體系的一員，長期致力於醫療服務以及國際公益。國民黨執政時期參與世衛大會及專家會議時，也成功地貢獻所能，得到世界多國的認同。

國民黨表示，面對本次新冠肺炎疫情，我國不僅展現高水準的公衛防疫能力，更顯示我國不應該因為任何理由而被排除於世衛組織之外。國民黨主張世衛組織應拋開大國政治的羈絆，遵守該組織憲章，嚴肅並平等地對待我國以及2350萬同胞，國民黨無論執政或在野，均全力支持可讓我國重返世衛組織之理性、靈活外交政策。

國民黨認為，世衛組織主管不應在未有明確證據的情況下，便將其近來所受之抨擊均歸咎於台灣，且不應漠視長期以來我國有意參與世衛大會之強烈訴求，因為兩者已明顯損害國人的國際形象與健康權。

國民黨也強調，不樂見在我國參與世衛組織討論中，有任何泛政治化的攻訐或挑釁式的言語，因為這些無助於我國的參與。

WHO在8日晚間例行記者會上，秘書長譚德塞將矛頭指向台灣，罵台灣人對他人身攻擊。他表示自己在防疫期間收到死亡威脅和種族歧視，長達3 個月，「而我今天必須直接說，這些攻擊來自台灣，台灣外交部也知道這個活動，但他們沒有迴避，反而開始跟著侮辱、毀謗批評我，但我不在乎，我選擇說出來，是因為受夠了」。