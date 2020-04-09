快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊：立即向我國道歉

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，更點名指責外交部長吳釗燮。對此，外交部9日發出700字新聞稿反擊，痛批譚德塞是子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議，也要求立即澄清，並向我國道歉。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上，回覆各國記者提問，他先是按照慣例報告新冠肺炎（COVID-19）的疫情狀況，交代WHO在首例病例爆發以來的100天做了多少努力。

接著CNN記者提問關於美國總統川普7日的抨擊，「WHO接受美國經費卻以中國為中心，後續考慮凍結挹注資金」；他笑回，「對個人來說，我不在乎，我專注在救人，我為什麼要在乎被罵」，現在每分每秒鐘都有人死亡，「為什麼在這個時候，我要一直想個人會不會被批評，而忽視人們需要協助」。

不過，對於外界近期的批評，譚德塞也首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」

對此，外交部上午表示，譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部要表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。

外交部強調，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。

對於譚德塞受到歧視言論攻擊，外交部強調，感到遺憾，台灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，我們感同身受，我們譴責任何形式的歧視與不公。

外交部指出，我方曾經特別在今年2月9日的新聞稿中，提醒支持台灣參與WHO的個人或各國團體應以理性方式，敦促WHO協助台灣完整參與國際醫衛及防疫體系。至於國際網路上有身分及國籍不明網民對譚德塞本人處理新冠炎疫情的表現有所批評，相關個人的言論與我國外交部無關，也非我國外交部能操控。

再者，外交部強調，WHO及譚德塞作為最重要的國際醫衛組織及其領導者，面對疫情的因應作為本應接受世界公民的理性監督，而譚德塞未經查證，無端對台灣的不實指控，不僅與事實不符，也對我國政府及人民造成嚴重傷害。

外交部批評，類此誣衊行為極不負責，我國政府要求譚德塞幹事長應立即更正其毫無依據的指控，立即澄清，並向我國道歉。

外交部表示，身為WHO最高負責人，譚德塞本應廣納各方的參與，才能達到「唯有團結才有力量」的目標。然而，台灣感到高度遺憾，譚德塞不但將台灣排除在外，甚至未經查證即對台灣抹黑造謠，「我方再度呼籲譚德塞應揚棄政治偏見，回歸中立與專業立場，邀請台灣完整參與對抗疫情的所有會議及機制，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，以保障台灣及全球人民的健康福祉。」