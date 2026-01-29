李貞秀當立委需棄對岸國籍　劉世芳提醒：中共官網有退籍證書可下載

▲內政部召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新任6位遞補立委將在2月進入立法院，其中，陸配李貞秀的就職資格受到外界關注。內政部長劉世芳今（29日）表示，「法律就是法律，不是SOP」，目前也沒有人提出放棄對岸國籍的聲明；而戶政司則重申，依《國籍法》第20條規定，必須在就職、到職前辦理放棄外國籍，並於一年內提出證明，若未能在一年內提出相關證明的話，要由立法院解職。

戶政司長陳永智說，有關立法委員如果有兼任外國籍的部分，依《國籍法》第20條規定，必須在就職前辦理放棄外國籍，並且在就職後一年內要提出喪失該國國籍的證明。若沒有提出，立委是由立法院解職，也就是說，若一年內沒有提出相關的證明給任用機關的話，要由立法院解職。

另外，陳永智說，《國籍法》有規定，必須在就職、到職前辦理放棄外國籍，這個程序必須要做，如果沒有的話也是不符合規定，昨天也有再次發函立法院。劉世芳補充，不是一年後，是就職前就要開始辦理，但給依法可以有一年時間完成辦理放棄手續。

媒體追問，若立法院未解職的話如何處理？陳永智說，依照《國籍法》第20條規定，就是由立法院做解職，立法院必須依照規定執行。

「法律就是法律，不是SOP。」劉世芳強調，內政部主管的《國籍法》第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

劉世芳說，《國籍法》適用所有外國國籍，像李慶安委員為什麼取消立委跟議員資格？因為她抵觸《國籍法》有雙重國籍，所以按照這樣的狀況，所謂放棄中華民國以外國籍是為了對中華民國主權政府表示效忠，雙重國籍會有忠誠度的問題，「所以不是SOP，是法律明確寫得非常清楚」。

劉世芳說，目前並不知道李貞秀女士是不是真的會宣示當選中華民國立法委員，但從公布開始的時候，就應該開始計算。

至於目前陸配從政有無拿到放棄中華人民共和國國籍的證明？劉世芳說，「目前沒有，但是目前也沒有人申請」，連申請都沒有申請，不能用戶籍代替國籍，兩邊法律概念不同。

