內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

▲內政部召開記者會說明老宅延壽計畫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部針對屋齡超過30年以上的4到6樓集合住宅，編列50億特別預算補助進行室內外空間翻新，延長房屋使用年限。內政部指出，戶籍內有高齡弱勢身份者、原建物外牆磁磚剝落申請立面修繕、加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的社會住宅等，可優先受理；至於何時會看到首批成果？內政部長劉世芳表示，這不是普發現金登記一下就給了，還需要經過初評等規劃，需要半年或一年的時間來完成。

考量台灣現已進入超高齡社會，加上全國屋齡超過30年以上建物超過500萬戶，如何突破人屋雙老已成為社會安全的重要課題。內政部優先針對30年以上4到6樓無結構危險疑慮的集合住宅，透過補助方式提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，讓房屋經適當整建維護延長使用年限。

內政部指出，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電，並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置，能有效降低外牆磁磚剝落、管線老化等公共安全風險，改善居住品質，並帶動修繕、建材及專業服務等相關產業發展。

另外，本計畫也將銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，強化高齡者及行動不便者的居住安全與生活便利性，全面提升老宅延壽政策的整體價值，實現「人在地安養、屋減碳永續」的目標。

國土署長蔡長展說，老宅延壽的優先原則，戶籍內有高齡弱勢身份者、原建物外牆磁磚剝落申請立面修繕、加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的社會住宅，透天連動的案件若屬於同個街廓、景觀較不好的那塊，也會列為優先，未來還會再精進。

內政部次長董建宏說，老宅延壽的前提是要進行耐震補強，會邀請地方政府積極協助。他說，初評的目的是要評估房子狀況的好壞，也作為國家整體災防安全思維的考量，會請地方政府在耐震補強的部分做一些評估。

老宅延壽的優先原則何時定案？何時開放申請？劉世芳說，目前還有5場說明會，且還要與地方政府討論經費分配比例，還有縣市政府願意負擔的財劃法比例，要跟地方縣市政府講好。目前跨部會整合已完成，希望越快推動越好，目前匡列的經費為50億，不含衛福部與經濟部額外部分。

至於是否上半年能否見到第一批申請結果？劉世芳說，這不是普發現金登記一下就給了，還需要經過初評等規劃，需要半年或一年的時間來完成，「不能說上半年或下半年，會盡快完成」。