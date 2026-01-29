　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

▲▼內政部召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部召開記者會說明老宅延壽計畫。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部針對屋齡超過30年以上的4到6樓集合住宅，編列50億特別預算補助進行室內外空間翻新，延長房屋使用年限。內政部指出，戶籍內有高齡弱勢身份者、原建物外牆磁磚剝落申請立面修繕、加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的社會住宅等，可優先受理；至於何時會看到首批成果？內政部長劉世芳表示，這不是普發現金登記一下就給了，還需要經過初評等規劃，需要半年或一年的時間來完成。

考量台灣現已進入超高齡社會，加上全國屋齡超過30年以上建物超過500萬戶，如何突破人屋雙老已成為社會安全的重要課題。內政部優先針對30年以上4到6樓無結構危險疑慮的集合住宅，透過補助方式提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，讓房屋經適當整建維護延長使用年限。

內政部指出，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電，並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置，能有效降低外牆磁磚剝落、管線老化等公共安全風險，改善居住品質，並帶動修繕、建材及專業服務等相關產業發展。

另外，本計畫也將銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，強化高齡者及行動不便者的居住安全與生活便利性，全面提升老宅延壽政策的整體價值，實現「人在地安養、屋減碳永續」的目標。

國土署長蔡長展說，老宅延壽的優先原則，戶籍內有高齡弱勢身份者、原建物外牆磁磚剝落申請立面修繕、加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的社會住宅，透天連動的案件若屬於同個街廓、景觀較不好的那塊，也會列為優先，未來還會再精進。

內政部次長董建宏說，老宅延壽的前提是要進行耐震補強，會邀請地方政府積極協助。他說，初評的目的是要評估房子狀況的好壞，也作為國家整體災防安全思維的考量，會請地方政府在耐震補強的部分做一些評估。

老宅延壽的優先原則何時定案？何時開放申請？劉世芳說，目前還有5場說明會，且還要與地方政府討論經費分配比例，還有縣市政府願意負擔的財劃法比例，要跟地方縣市政府講好。目前跨部會整合已完成，希望越快推動越好，目前匡列的經費為50億，不含衛福部與經濟部額外部分。

至於是否上半年能否見到第一批申請結果？劉世芳說，這不是普發現金登記一下就給了，還需要經過初評等規劃，需要半年或一年的時間來完成，「不能說上半年或下半年，會盡快完成」。

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026年Netflix最新台劇片單公開！
快訊／一夜暴富看這波！威力彩「7.7億頭獎」開獎
「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝公園　拖入公廁性侵
年輕人也飄老人味！　醫列「7類催臭食物」
快訊／山林大火！九芎神木後「火光狂竄」
台灣半導體40%移美？黃仁勳：「新增」不是轉移，對台積電雙贏
國光女神抗癌半年...認「收入少5倍」

緬懷創辦人辭世十周年　張榮發基金會舉辦紀念音樂會

閻奕格邀Marz23合作　意外發現超神奇緣份

快訊／一夜暴富看這波！威力彩「7.7億頭獎」開獎　出現2個05號

2026年Netflix最新台劇片單公開！　「霍建華演帥醫」超狂卡司曝光

93萬韓籍YTR在台買房曝原因！　嘆裝潢費「比韓國貴2倍」：貸好貸滿

女租客只住1個月…退租留滿地貓毛、貓尿！房東提告求償結果曝

黃小柔「愛女跌倒門牙撞裂」　驚險過程曝光：嚇死我這個媽

徐若熙赴日展開新挑戰！味全龍獻上祝福　期待雙方球團交流更深化

偷拍性影像藏公務電腦！　惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

年輕人也飄老人味！中醫列「7類催臭食物」　愛喝手搖飲中鏢

【11樓建材砸落瞬間】廂型車秒變鐵餅　彰化居民嚇壞：以為炸彈爆炸

內政部長劉世芳今（29日）宣布，高雄市前水利局長蔡長展擔任國土管理署長。蔡長展指出，目前最大的挑戰當然就是土方，他這幾個禮拜都在行政院、內政部、國土署一直開會，土方問題真的要中央協助地方很多事情。

