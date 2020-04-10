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肥料15日起實名制預購每包補助20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積

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▲蔡英文視察台肥公司。（圖／總統府提供）

▲蔡英文視察台肥公司。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，就連肥料市場都受影響。有農友擔憂肥料原料進口受阻，出現恐慌性搶購現象，對此，總統蔡英文10日上午前往台中視察「台灣肥料股份有限公司」，強調供貨足夠勿囤積，同時也宣布，15日起政府將推出實名預購，每包肥料補助20元。

蔡英文表示，自4月15日開始，政府推出實名預購方式，每包肥料補助20元，直接匯入農民朋友的帳戶。她也提到，這幾天，世界衛生組織（WHO）幹事長對台灣做了一些不實指控。作為總統，她昨日已表達了最強烈的抗議，也邀請他排除壓力，來臺看看我國在守護人民健康及參與全球防疫工作上所做的努力。

蔡英文指出，這段時間注意到肥料囤積現象，要請農民放心，肥料一定會有足夠的供貨，請大家合理地使用肥料，千萬不要囤積，囤積並不能夠讓生產更有效率。從下週三4月15日開始，政府推出實名預購方式，每包肥料補助20元，直接匯入農民朋友的帳戶。

蔡英文提到，立法院副院長蔡其昌清楚的指出，與其現在買太多，不如等到實名制開始實施後，政府以更合理的價格鼓勵大家合理使用肥料，並且按照自己的需求購買肥料，讓整個供應可以更穩定。

蔡英文說，製造肥料的原料，不論是庫存量或進口情形都保持正常情況。因此，她呼籲農民朋友，囤積或搶購都是不必要的；她也請農民朋友合理地施肥，讓消費者可以享受新鮮、安全的國產糧食。

蔡英文指出，現在肥料原料的庫存很充足，可以一直用到年底。原料是從很多不同的國家進口，其中由中國大陸進口的原料所占比例不大，政府也充分從各個國家取得原料，因此，肥料的供應是不需要擔心的。此外，台肥也超前部署，積極充實各項原料的庫存，確保農民未來的需要。

蔡英文強調，一切的準備，不是為了短時間的疫情，事實上，為了讓我們的糧食供應更安全，包括肥料的供給，都已經超前部署到今年底，相信民眾聽到這些消息後，心裡會比較安心。這段期間，最辛苦的就是台肥的同仁及相關肥料的供應商，他們假日都沒有休息，每天24小時輪班工作，「各位也是我們抗疫國家隊的一部分」，她也再次感謝同仁們在這段時間的努力及辛勞。

蔡英文提到，鼓勵農民拌肥，農委會及台肥將提供必要的協助。除了肥料的供應外，農委會也已經提出紓困方案，包括擴大融資貸款規模、提高行銷補助等，要降低農業受到的衝擊。政府會跟農民站在一起。各行各業在此次疫情中都受到了影響，最重要的是希望人民不要因為疫情的衝擊，導致收入、經濟的減少。而對於農民的所得，在這段時間，政府也會盡力維持平穩，這也是紓困工作的一部分。

蔡英文強調，為了因應疫情，在這段時間，大家都很努力的投入，也希望能盡一己之力，提供協助給其他需要的國家。不過這幾天，WHO幹事長譚德賽對台灣做了一些不實的指控，這種指控確實會嚴重誤導國際視聽。作為總統，她昨日已經表達了最強烈的抗議。

蔡英文進一步指出，面對譚德賽這樣說，是因為他不了解臺灣。所以也邀請他能排除障礙及壓力，來台看看臺灣政府與人民同心協力、一起抗疫的過程。不論是守護人民健康或參與全球防疫工作，我們都做了非常大的努力，各行各業都發揮專業，攜手同心，她有信心，我們一定會一起度過這次難關。

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