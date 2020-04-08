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LIVE／紓困從「稅」下手！龔明鑫、財長蘇建榮再上火線聽民意

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▲行政院政務委員龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院政務委員龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院長蘇貞昌指定政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，8日下午15：30將召開第三場的「紓困陳時中」記者會，主題為「稅務協助減負擔 攜手防疫度難關」。《ETtoday新聞雲》全程直播。

總統蔡英文上週宣布紓困規模1兆500億後，蘇貞昌緊接著在清明連假首日召開臨時院會拍板細部規劃，同時指派政務委員龔明鑫擔任「紓困陳時中」，針對紓困2.0執行後續每日出面向國人報告。

紓困從「稅」下手，政院日前拍板，針對「顧家庭」，一般個人所得稅可申請緩繳最長1年，或分期繳納最長3年，若有退稅者自動提前退稅。針對「挺企業」，小型商號免開發票者稅額主動覈實調減，最低可免繳；要開發票者可申請緩繳營業稅最長1年或分期繳納最長3年（36期）。

行政院規劃8日下午15:30召開紓困振興方案「稅務協助減負擔 攜手防疫度難關」說明記者會，「紓困陳時中」政委龔明鑫將與財政部長蘇建榮親上火線，說明稅務相關紓困方案，並回應外界關注之紓困相關議題。

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