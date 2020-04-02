紓困2.0／四部會分配2100億特別預算比例曝光　貸款額度上看7000億

▲行政院臨時院會後記者會,龔明鑫。（圖／記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌2日在行政院院會後正式指派政務委員龔明鑫為「經濟陳時中」，每天必須出面向國人報告振興與紓困進度。對於紓困兩階段總規模上兆，龔明鑫表示，考量到歐美祭出有史以來最大規模振興，因此投入的1兆500億元紓困，占我國GDP5.5%至5.6％。根據2100億特別預算分配比例，又以經濟部、勞動部、交通部、衛福部這四個部會分配到最多。

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文1日宣布總紓困振興方案金額將達到1兆500億元，並要求「加快加強加碼」，蘇貞昌為此也特別在2日加開臨時院會討論，並於會後率領13閣員出面說明。

蘇貞昌指出，過去三個多月來，疫情指揮中心陳時中做的很好，每天報告，讓國人同胞可以看到最快速最透明最權威最誠實的報告，做的很好，至於紓困怎麼做，這個部分也有「紓困陳時中」，就是政委龔明鑫。

蘇貞昌說，他要求龔明鑫每天出來跟國人同胞報告紓困怎麼做，也聽大家意見指教，不但防疫要做好，紓困也要做到好，振興也要做到好，關關難過關關過，希望台灣能平安。

對於紓困2.0的規劃，龔明鑫指出，這次1兆500億包括第一階段600億與擴充的1500億，因此特別預算共2100億，而基金及以緩寄急支出則再加碼1400億元，央行、郵政儲金、各公股行庫貸款額度7000億元。

龔明鑫也透露，2100億特別預算中，經濟部將拿到37％，勞動部24％、交通部18％，衛福部則占14％，這次政府考量到歐美疫情嚴重，是重要的消費市場，因此我們必須要有前瞻思維，要更加的部署。