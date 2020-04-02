最高奮鬥目標！蘇貞昌16字「紓困口訣」：就業不能失、企業不能倒…





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

受到新冠肺炎衝擊，行政院長蘇貞昌3月31日表示，本預計提出600億元的紓困預算，將提高到1兆元；而總統蔡英文則在1日宣布要再擴大，加上蘇貞昌提的1兆元，總金額拉高至1兆500億元。行政院2日加開臨時院會，親自主持會議的行政院長蘇貞昌提出16字口訣。

蘇貞昌致詞時表示，如今疫情險峻，這個禮拜每天全球都是五、六萬的確診人數增加，還有很多的人過世，防疫工作台灣守住第一關，但產業受到衝擊，政府不但要防疫，還要紓困振興，原來的特別預算是針對第一階段中國大陸疫情，如今疫情擴散全球，政府擴大紓困金額，要以一兆五百億規模救台灣。

蘇貞昌強調，錢怎樣來怎樣用，各部會都有細目，最主要是「企業不能倒，就業不能失，物流不能停，金流不能斷」，這是最高奮鬥目標，但疫情很險峻，所以政府用盡全力要修改特別條例，希望立法院幫忙早日通過，修正後就會編特別追加預算，這些都需要國人一起努力加油。

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