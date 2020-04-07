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PC、NB價高阻遠距學習？Lenovo官網降分期門檻

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▲▼Lenovo。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Lenovo宣布，官網旗艦店於6月30日前，將降低桌機、筆電等電腦產品分期門檻。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

許多企業、大專院校目前已開始實施遠距工作與教學模式，使與大趨勢相關的硬體及周邊產品需求大增。Lenovo注意到消費者對於電腦的需求，宣布即日起至6月30日止，於Lenovo官網旗艦店推出優惠，降低分期門檻、消費滿30,000元即可享6期0利率，及全館消費即可以6折起的優惠價格，購買滑鼠、包包、行動電源與螢幕等原廠配件。

另外，針對學子們Lenovo官網旗艦店的教育商店則推出99元起加購軟體、保固及周邊商品的三大升級優惠；同時開設2天快速到貨專區，可讓有臨時急需的消費者更快獲取產品，讓在家工作、上課的上班族與學生族群，可輕鬆升級遠距工作與學習工具。

Lenovo指出，近期用戶對遠距工作與教學需求大增，在宅娛樂的需求也有明顯增加。較去年同期相比較，自家官網旗艦店、官網旗艦店教育商店站上銷售自2、3月明顯增長，其中增長最多的品項為商務筆電、電競筆電與外接螢幕和主動降噪頭戴式耳機。此外，Lenovo也觀察到，此期間購買電腦及周邊，以分期付款的訂單數較過去增長16%，顯示急需購買裝置的消費者同時更需低經濟負擔的付款方案。

因此，官方也宣布，6月30日前，Lenovo官網旗艦店分期門檻降15,000元，也就是消費者只要單筆訂單消費滿30,000元就可選用6期0利率服務，以減輕消費者購機負擔。

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