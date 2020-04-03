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紓困2.0「加大、加快、加碼」　經部推2大方面穩產業、挺就業

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▲▼紓困2.0加大、加快、加碼，經濟部從2大方向來穩產業、挺就業。（圖／翻攝自經濟部臉書）

▲紓困2.0加大、加快、加碼，經濟部從2大方向來穩產業、挺就業。（圖／翻攝自經濟部臉書）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，行政院昨召開臨時院會拍板紓困2.0方案，整體紓困預算規模擴大至1兆500億元。經濟部今（3）日表示，「紓困2.0加大、加快、加碼」，以減負擔、助週轉共2大方向來穩產業、挺就業。

經濟部今天在臉書臉書粉絲團上PO文指出，新冠肺炎衝擊全世界，政府提出新方案因應新局勢，在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌支持規劃下，政府提出紓困方案2.0，而經濟部這次重點以「加大、加快、加碼」的方式，並從企業的支出與資金共2方面來協助。

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首先是「減負擔」，經濟部表示，除了原來提供給營收受衝擊15%企業的方案繼續外，針對受衝擊50%以上的艱困產業，補貼每位員工薪水的4成，為期3個月，並且依照員工數，補助一次性營運資金，另外水電費還可以打7折。

第二是「助週轉」，經濟部指出，防疫千億保加碼，幫助營收受衝擊 15%以上的企業取得貸款，協助企業一共可申貸3,000億元，並補貼受損中小企業貸款利息，包括舊貸展延、營運資金貸款、振興資金貸款等。

經濟部也提及，面對疫情造成的衝擊，政府總體提出1兆500億的預算，全力協助國內產業，「一兆救台灣，一起度難關」，若有紓困需求者，可撥打「1988（一救發發）」專線。

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