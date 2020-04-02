快訊／紓困2.0特別預算拍板通過！蘇貞昌：一兆救台灣





▲行政院臨時院會後記者會,蘇貞昌院長 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，嚴重衝擊經濟發展，行政院2日擬拍板紓困2.0內容，行政院長蘇貞昌除了親自主持臨時院會，也將率領部長們親上火線召開記者會說明。蘇貞昌在記者會中宣布，紓困2.0特別預算在院會中正式拍板通過，「一兆救台灣！」

蘇貞昌致詞時表示，如今疫情險峻，這個禮拜每天全球都是五、六萬的確診人數增加，還有很多的人過世，防疫工作台灣守住第一關，但產業受到衝擊，政府不但要防疫，還要紓困振興，原來的特別預算是針對第一階段中國大陸疫情，如今疫情擴散全球，政府擴大紓困金額，要以一兆五百億規模救台灣。

行政院發言人Kolas Yotaka 1日受訪時表示，臨時院會將提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，針對擴大紓困振興的預算與內容希望在院會通過。

按照往例，行政院會後記者會多由發言人主持，部會首長出席說明。不過這次面對紓困2.0政院相當重視，除了依然由發言人主持記者會，院長蘇貞昌、副院長陳其邁都將親上火線，率領經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君大陣仗出席說明。