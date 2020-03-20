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外交部：72滯留祕魯台人包機抵美 近日陸續返國

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▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

外交部20日證實，我國滯留祕魯的72位國人已經搭乘包機抵達美國邁阿密，近日將會陸續返回台灣。

面對新冠肺炎疫情持續延燒，秘魯政府15日晚間宣佈，16日零時起全國進入緊急狀態15天，並全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸等措施至31日，導致正在秘魯境內觀光商旅的我國旅客行程受阻。

外交部發言人歐江安表示，在外交部與駐秘魯代表處連日努力之下，滯留秘魯的132名國人（含旅行團及自由行旅客）與駐處已建立網路群組的聯絡管道。此外，我駐秘魯代表處也隨時提供協助及秘魯政府的防疫管制資訊。

歐江安指出，目前已有三個旅行團及部分自由行遊客（共72人)自費搭乘商業包機，於台北時間3月19日晚間11時起飛，離開秘魯赴美國邁阿密；預計台北時間20日清晨5時抵達邁阿密市，再分別轉搭其他班機機返國。

歐江安說明，目前由於秘魯全國實施宵禁，管制人車及飛行器通行，商業包機需向秘魯政府申請陸路及航空通行許可等作業，在我駐處等各方共同努力下，終能順利安排國人離境返國。

根據我駐秘魯代表處掌握，目前我國在秘魯旅客尚有60人，分散在秘魯首都利馬(Lima)9人、外省景點庫斯科(Cusco)市42人及Arequipa市9人。部分國人已表達無提前離境的需求。我駐秘魯代表處將持續保持聯繫，提供國人必要協助。

據了解，由於我國旅客滯留在摩洛哥、秘魯事，外交部及相關駐外館處（包括駐法國代表處、駐秘魯代表處、駐杜拜辦事處）是在摩洛哥、秘魯均鎖國的狀態下，因此接回國人難度相當高。在外交部透過管道不斷交涉、進洽相關單位下，才能順利將我國旅客載離相關國家。

為接回滯留當地的台灣人，外交部與多方的協調，包括與相關國家的不同政府單位、相關旅行社、我國旅客等密切協調聯繫，才能有好結果的出現。據指出，目前還有我國遊客在秘魯，但其中多人盼繼續在秘魯旅遊，而外交部對需要者會提供必要協助。

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