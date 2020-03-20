義大利返深圳！她4班機「全程28小時」不吃不喝...下機一驗結果出爐

▲受到新冠肺炎衝擊，義大利羅馬競技場周邊空蕩蕩。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎在歐洲大爆發，其中義大利死亡人數更超越中國，大批中國留學生想盡辦法飛回國內躲避疫情。一名義大利留學生瑤瑤（化名）指出，疫情爆發後，她在當地已居家隔離近20天，同時又怕自己萬一感染會獨自死在家裡，才決定買機票回國。她近日輾轉了4班航機，全程28小時戴著口罩、手套，期間也不吃不喝，就連廁所也不敢上，最後順利抵達深圳。

綜合陸媒報導，自義大利爆發疫情以來，瑤瑤表示她在當地自主隔離了近20天，但就怕萬一自己感染新冠肺炎，會獨自死在家裡沒人知道，「因為義大利已經有好幾例（在家去世的），死了後才發現得了新冠」。由於當地機位緊張，瑤瑤無法買到直飛深圳的航班，只能先從佛羅倫斯飛往羅馬，之後飛往阿布扎比，再轉往北京，最後才到老家深圳。

路程艱辛的4班航機，花了瑤瑤將近28個小時，全程她不敢吃也不敢喝，口罩和手套也是沒有拿下來過，甚至連廁所都不敢去上，加上為了方便轉機，她還只攜帶一個小型登機箱。瑤瑤辛酸指出，抵達深圳機場等待隔離的期間，她已經餓到腿都軟了，但酒店很快就去接要隔離的人群，「一切都很順利」。

瑤瑤強調，下了飛機她第一時間和機場工作人員如實申報，「我覺得這樣是對自己也是對他人負責」，最後她也特別感謝機場到隔離點的所有工作人員，「你們辛苦了」。據悉，瑤瑤接受新冠病毒的檢測後，發現結果呈現陰性。

消息一出，網友紛紛大讚留言指出「這才是回國該有的自律，加油」、「好榜樣有責任心，對比各種嫌棄的歸國人士，辛苦你了，祝平安」、「歡迎回家」、「這才是三觀正的中國公民！歡迎回家」、「真心負責好公民，不像一些飯桶不配合還隱瞞」、「是個好榜樣，優秀的人總是會自我管理，不給國家添麻煩」。

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