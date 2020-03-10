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國軍目前最多自主隔離達2000官兵　嚴德發曝：包括2位上將

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▲▼立法院新會期開議，國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委劉世芳10日於立法院會質詢中，關心國軍面對疫情戰力維繫的狀況，國防部長嚴德發透露，從過年後至今，最多達2000多位進行自主隔離，其中包括2位上將，目前隔離者還有400多位官兵。

劉世芳在院會中，關心在新冠肺炎疫情的肆虐下，國軍戰力的整備狀況。嚴德發表示，目前首要是國軍戰力的維繫跟國家安全的維護，防疫就是作戰，相關的措施都有超前部署，有規劃異地辦公、分區分流，確保疫情不進入營區。

接著，劉世芳追問，目前在國軍部隊裡，自主隔離的部分有多少人？嚴德發表示，從過年開始，因為放大假，針對去中港澳旅遊的或親友有在這些地區旅遊的，都要求14天隔離，到目前還有400多位在自主隔離中。

嚴德發表示，目前沒有影響到戰備，過去自主隔離者，最多達到2000多位；在層級上，最高包括兩位上將，一位是去尼加拉瓜，一位去史瓦帝尼，在過境期間有經過94個疫區，為慎重起見，都有做相關措施。

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