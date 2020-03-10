陳其邁：很快就有口罩實名制3.0！　提醒2.0版有7原則

▲新冠肺炎日趨嚴重，民眾戴上口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

「口罩實名制2.0」12日試營運，採網路預購、超商取貨，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，需自付7元運費。行政院副院長陳其邁表示，很快就有實名制3.0，讓國人更方便。

陳其邁10日在臉書表示，口罩實名制2.0上線，口罩產量破千萬片，購買方式再轉變，要讓有口罩需求的國人更方便。

陳其邁指出，60台口罩機組全部交機，口罩產能顯著提升，利用健保資料庫大數據分析，發現20至40歲僅40％買過口罩，有些人可能因為工作無法到藥局購買，因此，為了提高口罩覆蓋率、減弱病毒的社區傳播，推動口罩實名制2.0，讓更多人可以買到口罩。

陳其邁提到，在行政院長蘇貞昌指示下，這兩天相關單位及工程師們，正緊鑼密鼓進行口罩實名制2.0的壓力測試，除了現有的健保特約藥局、衛生所等實體通路不變外，推出線上預購通路，透過健保卡、自然人憑證，就能用電腦登入預約平台，或藉由手機上的健保快易通行動APP進行認證預購。

陳其邁說明，3月12日即將開放第一輪線上預購，購買原則有7點：

1.3/18預購「登記」截止，不分身分證末碼單雙號。

2.如果預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤。並不是先搶先贏，所以不必搶在第一天上線登記喔！

3.成功預購者，3/19將收到繳費通知簡訊，請於指定期限內完成付款(ATM、網路銀行或信用卡)，去年四月開始每日有一次五百元以下跨行轉帳免手續費。

4.成功預購者，可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取(代領者也須持上述證件)，逾期未領者視同放棄領取資格。

5.本次試營運僅提供成人口罩。(成人口罩7天內3片，每片5元)。

6.使用健保卡、自然人憑證預購者，請自備可上網的電腦及讀卡機。

7.每筆訂單需自付7元物流處理費。

最後，陳其邁還說，未來行政團隊協同工程師，會一步一步修正程式功能，相信很快就有實名制3.0，讓國人更方便。