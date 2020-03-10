網購口罩要花「7元運費」　陳玉珍批實名制2.0「沒道理」：這是小錢沒必要

圖文／鏡周刊

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣在實施口罩實名制後，發現有許多民眾因上班無法在第一時間排隊購買，行政院決定實行口罩實名制2.0，透過網路預購、超商取貨方式，方便讓大家都有口罩可用。稍早，中央疫情指揮中心公布單次運費為7元，搭配3枚口罩一組含運只需22元。國民黨立委陳玉珍對此發表看法，認為民眾上網預購是方便政府事先分配數量，更強調「收這個運費是小錢，沒有這個必要。」

口罩實名制2.0將於本週四（12日）開始首輪預購試營運，初估可供700萬片（約233萬人份）預購量，預購登記截止日到3月18日，並不受身分證末碼單雙號分流限制。若預購人數超過預定人數，將於19日公開抽籤，並非先搶先贏，民眾不必搶在第一天上線登記。

而這次網路預購試營運僅提供成人口罩，依然維持每片5元、最多購買3片的規則，至於寄送至超商運費則公布為7元，若以一位成人購買一組3入口罩含運只需22元，不必在特定時間到藥局現場排隊，不少網友都認為相當便利。

對此，立委陳玉珍對於口罩實名制2.0仍有部分不滿，認為「收這運費其實沒有道理！」指政府原先就得花錢配送口罩到藥局或超商，「這運費本來就要出的」，她更強調解釋，民眾上網預購是幫政府事先分配數量，「收這個運費是小錢，沒有這個必要。」似乎希望政府吸收這筆費用。

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