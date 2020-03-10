快訊／繼南韓大邱、清道郡　外交部：慶山市調升旅遊警示為「紅燈」





▲南韓慶尚北道慶山市的旅遊警示，10日被我外交部列為「紅色」。（圖／達志影像／美聯社）

記者袁茵、陶本和／台北報導

針對韓國疫情持續迅速蔓延，外交部日前將大邱廣域市（Daegu）、慶尚北道清道郡（Cheongdo）兩處調升其旅遊警示為「紅色」，也就是「國人不宜前往」；外交部10日下午再將慶山市（Gyeongsan）旅遊警示燈號為「紅色」，若有國人在韓國期間需要協助，可撥打我駐韓國代表處緊急聯絡電話。

外交部表示，中央疫情指揮中心已將韓國旅遊疫情建議提升至第三級「警告」（Warning），韓國政府也已將疫情預警等級調整至最高等級「嚴重」，另美、英、澳等國均已提升對韓國或韓國部分地區之旅遊警示，考量我與韓國人員往來密切，外交部已於2020年2月24日起調升韓國旅遊警示為「橙色」，提醒國人避免非必要之旅行；另將韓國「傳染病特別管理地區」之大邱廣域市（Daegu）、慶尚北道清道郡（Cheongdo）兩處，調升其旅遊警示為「紅色」，國人不宜前往。另因應韓國疫情發展，自3月10日調升慶山市(Gyeongsan)之旅遊警示燈號為「紅色」。

外交部表示，國人在韓國期間倘遇急難需要協助，請即撥打我駐韓國代表處緊急聯絡電話：+82-10-9080-2761或駐釜山辦事處緊急聯絡電話：+82-10-4537-7961(韓國境內請直撥010-9080-2761或010-4537-7961)；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

根據外交部領事事務局列出的國外旅遊警示分級表，灰色警示為「提醒注意」，黃色警示為「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，橙色警示為「避免非必要旅行」，紅色警示為「不宜前往，宜儘速離境」。