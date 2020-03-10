口罩實名制2.0「運費15元內」　網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

▲第一版口罩實名制，民眾僅能在藥局買到口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者張嘉晏／綜合報導

行政院9日拍板「口罩實名制2.0版」，將採用「網路預購、超商取貨」的方式進行，物流運費則由民眾自行負擔，預計會落在15元內。不過消息一出，部分網友們對此提出質疑，好奇「剩下運費誰吸收」、「郵差會累死」。

口罩實名制2.0的消息在PTT上傳開後，許多網友們表示，根據以往網購的經驗，自行負擔的運費至少都要60元起，政府此次允諾運費會比口罩便宜、落在15元內，讓大家好奇「差價從哪裡補」、「物流人員會不會累死又沒賺錢」。

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網友們議論紛紛表示，「15塊掛號也太難賺惹，郵差哭哭」、「45元的差價全民買單嗎」、「運費15元是要貨運賺啥」、「想累死郵差」、「不要為了便宜犧牲物流好嗎」、「網購物流成本怎麼可能只要15」。不過也有人認為，既然是超商領貨，物流應該會一次送好幾人份的口罩分攤成本，「又不是送到你家」。

▲網友擔心運費太低，物流人員、郵差工作量又增大，是實名制2.0的漏洞。（圖／翻攝爆料公社）

另外，許多民眾認為用15元運費省去冗長的排隊時間，是非常值得的，「15不排隊我可以，就算30我也願意」、「免排隊94爽」、「15元真的佛心來著」、「臺灣政府怎麼這麼強，好感動」、「解決上班族問題了」。

根據初步規劃，政府將修改報稅系統製作口罩購買平台，民眾購買時需插卡使用健保卡或自然人憑證，以及不插卡的手機認證。

指揮中心整備官羅一鈞9日則表示，實名制2.0將開放多個入口網站購買，能取貨的超商也不只一家。至於具體運費等詳細施行內容，會在10日記者會上公布。

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