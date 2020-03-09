助日本防疫！唐鳳檢查covid19程式碼「改了1個字」　網友跪：神佛大人

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

行政院政務委員唐鳳近期在日本媒體和社交網站上大活躍，被日人盛讚是「IQ180的38歳天才大臣」、「台灣的天才IT大臣」。昨（8）日晚間推特上有網友發現，在東京都新冠肺炎（COVID19）防疫對策網站的開源軟體中，竟有唐鳳出手相助的痕跡，系統紀錄了他將正體中文翻譯用字「体」更改為「體」。

日本東京都政府為了遏止新冠肺炎疫情，架設了防疫專門頁面「東京都新型冠狀病毒感染症對策網站」，能即時查詢檢測人數、確診人數、個案來源等資訊，同時將防疫網的程式代碼放上全球最大的開源社區平台GitHub，供廣大網友使用和協作。

8日就有日本網友發現，唐鳳的帳號與頭像居然出現在協力名單中！根據GitHub上的紀錄，唐鳳修正了中華民國國語（zh-tw）語言選擇器標籤，指正了繁體字中的「体」正確用法為「體」。

▲唐鳳在全球最大開源社區平台GitHub出手的協作建議紀錄。（圖／翻攝自GitHub）

日本網友對台灣IT大臣「降臨」、細心檢查covid19程式碼找到小錯誤一事盛讚有加，紛紛在推特留下感謝文字，「神佛大人」、「我真的很激動」、「大先生」、「這是活在2020年的感覺」、「台灣很棒」、「台灣IT部長：IQ180天才，Perl 6開發者；日本的IT大臣：會用手機發布SNS」、「有能力的人可以擔任部長的國家」。

東京都知事小池百合子得知此事，也在推特上發文感謝唐鳳協助防疫網站的中文翻譯工作。

本站上月新聞〈日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」 大讚：台灣的天才IT大臣〉提到，新冠肺炎疫情在台灣引發了「口罩之亂」，政府祭出了健保卡口罩實名制，唐鳳著手和民間工程師合作，推出即時口罩存量查詢地圖，讓民眾購買口罩時可以相對便利。

日本數位媒體mag2NEWS指出，台灣38歲的「數位擔當」政務委員相當於日本大臣地位的唐鳳在網路上被評為是「天才工程師」，面對肺炎的「神應對」政策即時口罩存量查詢地圖，受到民眾好評。《東洋經濟新報社》則撰文簡介，唐鳳12歲開始學習程式設計，15歲退出義務教育，19歲在矽谷創業，擔任過Apple等全球IT公司的顧問，被美國《外交家》期刊評為影響世界的百大思想家之一。