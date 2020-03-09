行政院：推口罩實名制2.0　讓沒時間買的上班族、學生能買到

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌9日中午拍板口罩實名制2.0版，將推動網路購買、超商取貨的模式。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，這是希望讓沒有時間購買口罩的上班族、青年學生有機會購買，以提高口罩購買覆蓋率。

口罩實名制確定進化到2.0版，行政院長蘇貞昌中午召集會議拍板，將推動網路購買、超商取貨，系統初步測試可行，超商也願配合，今天將會做一整天的壓力測試，由於超商物流系統變更需一周，預計本週末前展開登記測試，下下週前開始領口罩。

對此，Kolas表示，是希望持續增產的口罩，可以讓更多人買到，因此在保留原有的藥局通路之外，研擬增加網購通路，主要讓自從口罩實名制上路後卻始終沒有時間購買口罩的上班族或青年學生有機會購買，以提高口罩購買的覆蓋率。

Kolas表示，截至目前仍有訂購、付款、配送、取貨、上路時間等細節尚待討論，若定案後將盡速由指揮中心發布。

另外，Kolas轉述，蘇貞昌在會議中再次強調，逐漸增產的口罩量，未來一周依然必須優先分配給最需要的人，包括長時間接觸病患的第一線醫護人員、需頻繁出入醫院的慢性病患者等。

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

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