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第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已準備好

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▲鑽石公主號華航包機返台，救護車隊離開機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲今晚包機將由我華航、大陸東航共同執飛。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

滯留湖北台人第二批包機時間傳出敲定由台灣華航、大陸東方航空10日晚間共同執飛，今、明先後分送各235人，共470名台商從武漢返回台灣。對此，交通部回應，華航已準備好，在等通知；桃機已預留好停機坪及棚廠空間，但確切包機抵達時間點仍尚未確認，該包機將以「橫濱模式」進行下機檢疫流程，由中央流行疫情指揮中心主導。

據知情人士透露，此次包機將以兩架航班執飛的方式，運送滯留台灣民眾，華航班機在10日下午載運檢疫人員抵達武漢，經過檢疫後，先由華航載運235名台商返台，預計晚間8時30分抵達桃園機場，接著再由東航再運235名台商回台，11日凌晨0時30分抵達桃園機場。

請繼續往下閱讀...

▲▼台商家屬陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲日前因兩岸第二批包機協商未果，滯留台商家屬到陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，交通部表示，華航已準備好，在等通知；據指出，目前下機SOP會比照「橫濱模式」處理，不過確切華航、東航的班機時間今早尚未給正式答案，桃機也還在等通知，但相關位置都已經留下來。

據了解，一架包機從抵台~檢疫完成離開，推估需要3～5小時，如果兩架包機都要返台的話，合理的處理時間應該要間隔這麼久。桃機表示，已經先預留停機坪空間下來，不過棚廠部分，兩架包機沒辦法一起進去，至於通關方式就跟上次一樣，還是由指揮中心主導。

中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，相關問題正在持續與對岸溝通中，具體細節於10日下午記者會統一說明。

據台商透露，近日武漢市周邊滯留台灣民眾，紛紛收到台辦通知要進行核酸檢測的消息，接著在8、9日兩天，陸續有人收到通知，請他們準備打包行李返台。以他的友人為例，便在昨晚收到需於今天中午，在所屬武漢各行政區指定地點集合，安排前往機場的消息。

知情人士表示，本次包機將包含台灣向大陸提出的121人急需返台的優先名單，再加上符合老弱婦孺、需要返台就學的子女等條件，一共470人。

據了解，原先大陸方面提出以東航執飛方式，分五批陸續送回全數滯留台商，而我方主張須採「橫濱模式」，由我華航執飛包機，並由我方檢疫人員登機檢疫等，以致雙方自2月3日首批包機返台後，磋商一個多月仍未有結果；日前，武漢台辦方面曾稱，已經向我方提出東航、華航共同執飛模式，因此按照上述安排，可以說是兩岸各退一步，也符合對等精神。

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