　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭國文憂陳時中過勞有無「備位指揮官」　蘇貞昌：有想但不太敢講

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院財政等聯席會議 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，衛福部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中天天坐鎮指揮中心，民進黨立委郭國文10日於立法院質詢時表示，陳時中在防疫期間表現優良，但是疫情遙遙無期，詢問行政院長蘇貞昌「先發投手要讓他投多久」，是否有考慮備位指揮官能夠代班，蘇貞昌則回應「我是有想，但不太敢講」。

蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，郭國文質詢時表示，疫情指揮中心成立至今，包括陳時中等許多防疫人員都沒有休息，詢問列席的衛福部次長何啟功，陳時中至今究竟有多久沒有休息。

▲▼立法院會 蘇貞昌備詢 衛服部次長何啟功 經濟部長沈榮津 環保署長張子敬 立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛服部次長何啟功備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

何啟功表示，據他所知陳時中每天的責任都很重，包括第一班武漢包機返台時，曾經有48小時沒有休息，其實所有指揮中心的同仁，從過年到現在都沒有準時在六日或二二八連假休息。

郭國文也問勞動部長許銘春，若依勞動觀點來講有何建議？許銘春說，防疫人員真的是太辛苦了，的確需要適度休息。

郭國文表示，陳時中在防疫期間表現良好，但疫情遙遙無期，詢問蘇貞昌「先發投手要讓他投多久」，是否有考慮備位指揮官能夠代班。蘇貞昌則回應公務員責任在身，遇到這困難大家都覺得責任重大，「我是有想，但不太敢講」。

郭國文再問蘇貞昌，到底有沒有心目中的人選，包括行政院副院長陳其邁也是不錯的人選，甚至「台北市有個人也很肖想」。他建議，地方傳來許多聲音認為陳時中「太操」，應該適時好好休息，希望蘇貞昌調整一下制度，也許讓陳其邁發揮一下也不錯。

郭國文指出，陳時中在這段期間總是「衝衝衝」，寶瓶星號、鑽石公主號、武漢包機抵台陳時中都不曾缺席，「我都不知道他今天晚上會不會去接機」，質疑行政院「你叫我們不要跑攤，結果你部長卻在跑攤」。

郭國文表示，台灣的人才很多、部隊也很勇，現在在打國家隊團體戰，自己出於好意建議前線指揮官可以適度調度，不然後面的疫情真的遙遙無期、難以預測。

其他人也看了這些...

第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已準備好
第二批武漢包機今晚返台？ 　蘇貞昌「堅持3原則」：安全到台灣才算
行政院：推口罩實名制2.0　讓沒時間買的上班族、學生能買到

更多熱門新聞...

助日本防疫！唐鳳檢查covid19程式碼「改了1個字」　網友跪：神佛大人
唐鳳：「口罩實名制2.0」12日上線　每周四上版更新
口罩實名制2.0「運費15元內」　網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
辛龍為劉真「心碎發文」　4歲女兒深夜安慰：我的寶貝太想媽媽了
居家隔離檢疫有補償！「每天可領金額出爐」　照顧者也可領
擔心疫情失控！他秀「防疫5件組」網讚嘆
全歐洲瘋狂討論台灣！法YouTuber曝主因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監委提名人選　立委建議：過去10年未加入任何政黨

史瓦帝尼糧食短缺　外交部：我國援贈330公噸白米

陳其邁：很快就有口罩實名制3.0！　提醒2.0版有7原則

該發抵用券還是消費券？沈富雄：民進黨一向吝嗇

幕後／專機接回滯留國人沒讓步！採台灣橫濱模式　關鍵轉折在香港

郭國文憂陳時中過勞有無「備位指揮官」　蘇貞昌：有想但不太敢講

獨棟「新北防疫旅館」準備好了！　侯友宜：風光明媚且遠離市區

網購口罩要花「7元運費」　陳玉珍批實名制2.0「沒道理」：這是小錢沒必要

快訊／繼南韓大邱、清道郡　外交部：慶山市調升旅遊警示為「紅燈」

3/15疫情大流行？沈富雄豪賭蛋糕：絕對不會

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

華晨宇紅衣丸子頭cos「哪吒」　飆唱《我管你》燃炸舞台！

監委提名人選　立委建議：過去10年未加入任何政黨

史瓦帝尼糧食短缺　外交部：我國援贈330公噸白米

陳其邁：很快就有口罩實名制3.0！　提醒2.0版有7原則

該發抵用券還是消費券？沈富雄：民進黨一向吝嗇

幕後／專機接回滯留國人沒讓步！採台灣橫濱模式　關鍵轉折在香港

郭國文憂陳時中過勞有無「備位指揮官」　蘇貞昌：有想但不太敢講

獨棟「新北防疫旅館」準備好了！　侯友宜：風光明媚且遠離市區

網購口罩要花「7元運費」　陳玉珍批實名制2.0「沒道理」：這是小錢沒必要

快訊／繼南韓大邱、清道郡　外交部：慶山市調升旅遊警示為「紅燈」

3/15疫情大流行？沈富雄豪賭蛋糕：絕對不會

中學五人制／課業不落人後　東港體育班和音樂班「良性競爭」

9歲女孩向他分享最流行彩妝！巴帝斯塔：沒在乎我是拳王欸

跟Lisa初見面握手！　蔡徐坤「細節禮貌避嫌」網推：好紳士

併購效益抵銷疫情衝擊！台達電2月營收年增1%　光寶科衰退20%

金價多頭上看1800美元　黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺黃金財

疫情悲觀拖累美股崩跌！　富達：市場需更多貨幣及財政政策激勵

辛龍集氣劉真「心碎發文」　4歲女兒深夜安慰...他不捨：我的寶貝太想媽媽了

中職／二軍投手上一軍打怪　丘昌榮：體會張力不同

遊客大減沒人餵鹿仙貝！奈良鹿群逛大街　吃光居民盆栽

美軍向歐洲調動「B-2隱形轟炸機」　未知數量集結亞速群島

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

政治熱門新聞

口罩實名制2.0會議曝光　蘇貞昌這句話被讚爆

國軍自主隔離2000官兵　包括2位上將

唐鳳：「口罩實名制2.0」12日上線

罷韓二階送件！韓國瑜回應三個字

江啟臣黨第一硬仗　關鍵在韓國瑜

曾過境疫區　居家檢疫2上將名單曝光

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調

唐慧琳罹癌消息曝　他心疼泛淚：身體不好還在關心高雄

柯文哲FB祝賀江啟臣接國民黨主席！

網購口罩要7元運費　陳玉珍怒了

美國買下台灣？　蘇貞昌：台灣人的國家不賣！

幕後／接滯留國人沒讓步！採台灣橫濱模式　關鍵轉折在香港

國光生技開發疫苗　最快5月出爐

愛奇藝無法可管　蘇貞昌：不能讓中國達併吞目的

更多熱門

相關新聞

謝金河：美股多空廝殺激烈　非底部現象！

謝金河：美股多空廝殺激烈　非底部現象！

財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書發文指出，美國股市忽而大漲，忽而大跌的刺激景象，絕非底部現象，川普仍有待加油！此時疫情必須出現有效轉折，才能讓股市重現活力。

里拉德讚賞詹皇說出「沒球迷就不打」

里拉德讚賞詹皇說出「沒球迷就不打」

口罩實名制2.0七原則　陳其邁：很快就有3.0

口罩實名制2.0七原則　陳其邁：很快就有3.0

鑽石公主號女病人康復　返港2天又驗出陽性

鑽石公主號女病人康復　返港2天又驗出陽性

彰化500公升免費酒精　供糖尿病身障長者索取

彰化500公升免費酒精　供糖尿病身障長者索取

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎陳時中衛福部蘇貞昌陳其邁郭國文台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面