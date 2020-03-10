郭國文憂陳時中過勞有無「備位指揮官」　蘇貞昌：有想但不太敢講

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，衛福部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中天天坐鎮指揮中心，民進黨立委郭國文10日於立法院質詢時表示，陳時中在防疫期間表現優良，但是疫情遙遙無期，詢問行政院長蘇貞昌「先發投手要讓他投多久」，是否有考慮備位指揮官能夠代班，蘇貞昌則回應「我是有想，但不太敢講」。

蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，郭國文質詢時表示，疫情指揮中心成立至今，包括陳時中等許多防疫人員都沒有休息，詢問列席的衛福部次長何啟功，陳時中至今究竟有多久沒有休息。

▲行政院長蘇貞昌、衛服部次長何啟功備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

何啟功表示，據他所知陳時中每天的責任都很重，包括第一班武漢包機返台時，曾經有48小時沒有休息，其實所有指揮中心的同仁，從過年到現在都沒有準時在六日或二二八連假休息。

郭國文也問勞動部長許銘春，若依勞動觀點來講有何建議？許銘春說，防疫人員真的是太辛苦了，的確需要適度休息。

郭國文表示，陳時中在防疫期間表現良好，但疫情遙遙無期，詢問蘇貞昌「先發投手要讓他投多久」，是否有考慮備位指揮官能夠代班。蘇貞昌則回應公務員責任在身，遇到這困難大家都覺得責任重大，「我是有想，但不太敢講」。

郭國文再問蘇貞昌，到底有沒有心目中的人選，包括行政院副院長陳其邁也是不錯的人選，甚至「台北市有個人也很肖想」。他建議，地方傳來許多聲音認為陳時中「太操」，應該適時好好休息，希望蘇貞昌調整一下制度，也許讓陳其邁發揮一下也不錯。

郭國文指出，陳時中在這段期間總是「衝衝衝」，寶瓶星號、鑽石公主號、武漢包機抵台陳時中都不曾缺席，「我都不知道他今天晚上會不會去接機」，質疑行政院「你叫我們不要跑攤，結果你部長卻在跑攤」。

郭國文表示，台灣的人才很多、部隊也很勇，現在在打國家隊團體戰，自己出於好意建議前線指揮官可以適度調度，不然後面的疫情真的遙遙無期、難以預測。

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