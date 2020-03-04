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「我就是針對黃安啦！」林俊憲爆：他住中國炫賺幾千萬…依靠太太健保只繳749元

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▲▼立委林俊憲。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲立委林俊憲。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者袁茵／台北報導

為防台灣健保被濫用，立委林俊憲2日表示要提案修法，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅記錄者，新增健保繳納的第七類，不應該再幫其補助健保費。針對這項修法被外界視為「黃安法」，林俊憲4日坦承，「我就是針對黃安啦！」

林俊憲4日上午接受廣播節目專訪，關於修《健保法》問題，主持人提醒「小明」跟「黃安」是不一樣的，對此，林俊憲回應，現在健保有分類，分成6等人，國人繳多少健保費，政府其實有分類，是以薪資所得為主，有在分類內就代表是住在國內的國民，但現在有一種人沒辦法歸類的，就只能將他們通通丟在第六類（無職業榮民或榮民遺眷家戶代表、無職業一般家戶戶長或家戶代表），這種也就是沒住在台灣的人。

林俊憲說，目前健保法認定是183天，也就是如果沒在國內住滿183天，視同長期居留國外，這些人目前都歸類繳最低保費，不管身上有多少錢。針對住在海外國人，排除掉政府或私人企業派駐在外者，或是特殊職業例如遠洋漁業、留學生，以及雖然在國外但是沒收入或沒謀生能力等人，應修法授權健保署設計相對應分類，成為健保中的「第7類」。

▲▼黃安。（圖／翻攝自黃安微博）

▲黃安。（圖／翻攝自黃安微博）

「像黃安！」林俊憲說，黃安大多都住在中國，在台灣沒繳稅，也不知道在中國賺多少錢，但黃安卻每次都在社群網站上說每年賺幾千萬，一個月健保費卻只要繳最低的749元，而政府大約幫忙繳1300元，「這樣合理嗎？當然不合理！黃安沒繳稅又沒住國內，這樣政府還是將他列為繳最低保費。」

至於父母其中有一人是國人的「小明們」，林俊憲說，未成年小孩子是無辜的，基本上要依靠父母，那父母又長住台灣國內者就不受影響，但如果是根本沒住在台灣，政府根本就不知道這種人狀況。

林俊憲補充，如果健保準備金太低，就要調高明年保費，至於會不會調？行政院長蘇貞昌是說不會調漲，但就算政府不漲，也得成受財務壓力。要怎麼改善健保財政狀況？最簡單的就是「要公平」，不是排斥住在海外的台灣人，相信很多住在海外的人也愛台灣，要這種人多繳一點健保費，對方也會同意；可是現在住在海外的台灣人就算有錢，也只能繳最低健保費。

林俊憲主張增加「第7類」，不然就是第6類要單獨列出一款像黃安這種長住國外的人，至於這種人要繳多少錢，還是要看行政單位，自己只是要求做一個海外台僑的表，讓這些人與其他人一樣該多繳就多繳。

面對何時要提出修健保法？林俊憲表示，他現在就要開始連署了，已有很多立委表達願意共同提案，很多健保署的人也贊同他修法，因為覺得不公平，甚至還想到了一個漏洞，就是用眷屬依親來逃避，例如黃安住在中國，就依靠太太來繳749元，「這個漏洞就是黃安告訴我的！」

「有人說我針對黃安，我承認啦！我就是針對你啦！」林俊憲強調，他就是要針對這種造成不公平現象的人，但「小明們」是行政命令，跟《健保法》母法無關，不過「小明們」是在前總統馬英九時代開放依親的這個大門。

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