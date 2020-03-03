民眾黨支持健保修法　蔡壁如：對中華民國沒有貢獻、沒繳稅的可討論

▲蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，為了防止「黃安們」濫用健保資源，有民進黨立委提案修法提高保費防堵。對此，護理師出身的台灣民眾黨立委蔡壁如3日表態，民眾黨會支持修法，且她個人覺得，對中華民國沒貢獻、沒繳稅的能不能用健保，大家可以來討論。

民進黨立委林俊憲提案，將針對1年在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，透過新增健保被保險人第7類，將「每個月的健保費將從749元變為最高1萬2000元」的方式防範。此外，針對馬政府時期大幅放寬大陸人納保資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的大陸人士也可納保的命令，立法院也傾向廢止。

蔡壁如也認同稱，台灣健保比買來回機票還要便宜，這種事情，「以前我在醫院工作時就覺得忿忿不平」；蔡說，健保這件事情，民眾黨會支持要修法、她個人也是支持，但要怎麼修大家可以一起來討論。

蔡壁如表示，對這片土地有貢獻的、有納稅的，本來就該享有健保；但長時間居留海外，也對中華民國沒有貢獻、沒繳稅，只是拿一本中華民國護照，那這部分大家可以一起來討論。

另外，針對新冠肺炎疫情，韓國有進行輕重症分級，蔡壁如說，醫院裡本來就有檢傷分類，本來就有分輕、重，不可能把所有新冠肺炎病人全部送到負壓隔離病房，還是會看症狀，不然疫情爆發法壓隔離病房會不夠用。