林俊憲提修法漲「黃安們」健保費　鄭運鵬籲：別造成歧視

▲資深藝人黃安。（圖／翻攝黃安微博）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲2日表示，將提案修法針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬3日表示，健保補破網的事情，是政府的事，也是立法院的事，呼籲討論各種方向，都不要造成其歧視任何一個人、職業和區域。

新冠肺炎（COVID-19）延燒，台灣健保制度再次被各界關注，林俊憲2日受訪時表示，健保資源不能被濫用，因此將提案修法，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，不應該再幫其補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

鄭運鵬3日受訪時表示，現在談的很多個案，其實和實際狀況有很大的落差，類似像資深藝人黃安這一類的人，讓人感覺是有事罵很大聲，要盡義務就躲起來，才會引起反感。

不過鄭運鵬說，健保補破網的事情，是政府的事，也是立法院的事，我呼籲討論各種方向，都不要造成其歧視任何一個個人、職業和區域。

鄭運鵬認為，現在各界討論的大致上是針對「長期旅外」、「收入不明」兩項質疑，針對收入不明的狀況，過去曾經發生名模條款，後來就用最高級距繳納保費，這是可以研究的方向。

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