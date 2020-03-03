明年調高全民健保費？蘇貞昌：目前沒這樣規劃





▲行政院長蘇貞昌受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面。也有人認為，為了健保的永續明年應該要調高全民健保費。對此，行政院長蘇貞昌3日受訪時回應，目前沒有這樣的規劃。

蘇貞昌3日受訪赴立法院針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」報告及備詢，會前先接受媒體採訪回應時事議題。針對外界關注是否明年會調高全民健保費用，蘇貞昌回應，目前沒有這樣規劃，也沒有接受到相關報告。

除了調高全民健保費用議題外，中國籍人士使用健保也備受關注。台灣基進黨立委陳柏惟2日受訪時就表示，要讓2300萬人繳的東西，未來有可能擴張成14億人可以用，「我還是覺得沒有道理」，他也表示支持修法，修改健保的資格認定、提高某些類別費用，至於前總統馬英九時期放寬中國人納保資格，則是廢止行政命令就可以做到東西，先一步一步來。

陳柏惟先是反問「這是誰講的，中國人講的嗎？」他接著表示，這很簡單啊！就是以對等、互惠為前提，如果台灣學生去國外也可以使用他們的社會福利或健保的話，那當然可以提出相對應優惠方法，「但現在情況是，留學生出去都要買商業保險，到底是為了什麼，要把別人當自己的人來照顧？」

蘇貞昌對此則強調，台灣的健保讓世界都誇讚，不能讓他倒，至於該如何有效收費、運作，隨時都會做各方面的評估，一定要讓健保繼續存在。