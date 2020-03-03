修法防「黃安們」濫用健保　苦苓這句「一律不適用」網友讚爆





▲苦苓。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

政治中心／綜合報導

為防台灣健保被濫用，立委林俊憲2日表示要提案修法，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅記錄者，新增健保繳納的第七類，不應該再幫其補助健保費。對此，作家苦苓也於3日凌晨發表意見，被網友讚爆。

林俊憲2日上午接受媒體訪問時表示，現行健保有許多漏洞，健保署甚至指出，依照目前健保財務狀況，可能在2022年又要調漲健保費。因此，他認為應該要共同維護健保，有不公平、有漏洞的地方，就要修正、彌補。

林俊憲指出，他將提案修法，建議若在一年中，沒有在台灣住滿183天，又沒有辦法提出收入證明，政府應該將這類的人特別獨立出來。

林俊憲進一步表示，目前健保分為6類，沒有辦法歸類為前5項的都是第6類，且都是以最低推點繳交最低健保費。他舉例，資深藝人黃安經常在網路上吹噓自己年收入幾千萬元，但每月只需繳最低保費749元，這案子顯然就不合理。

林俊憲指出，在修法後像黃安這類，政府就可以將其定為第7類，月收入平均有18萬元以上，又沒有居住在台灣，政府就不應幫忙補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

針對林俊憲說要提案修法，苦苓3日凌晨0時在臉書上表示，「不用去揮那些第幾級費率有的沒的，『凡在台灣一年居住不滿六個月，除確有雇主者外，一律不適用健保』，就醬，簡單明瞭。」

許多網友也贊同苦苓說法，紛紛在底下留言稱，「贊同！現今的健保被濫用了，應儘速改革」、「一定要有『繳稅』！」、「包括不長住台灣不在台灣繳稅的。一併處理！」、「有雇主的非臺灣人也不行」、「早該如此」。

▼苦苓談台灣健保制度。（圖／翻攝自苦苓臉書粉專）