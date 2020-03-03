修法防「黃安們」濫用健保　AlphaGo幕後推手黃士傑曝心聲：要求退保也尊重

▲黃士傑表示，他在英國去過診所與醫院很多次，親身體會台灣的醫療照護確實高品質又便宜。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣健保制度再次被各界關注。民進黨立委林俊憲2日表示，健保資源不能被濫用，因此將提案修法，新增健保繳納的第7類，像黃安就可定為第7類，不應該再幫其補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1.2萬元。對此，AlphaGo幕後推手、Google DeepMind資深研究員黃士傑博士說，希望政府不要把他們看成是鑽法律漏洞的人，「我們斷然不想成為台灣健保的特權者，也真心希望健保能夠永續經營。」

林俊憲2日接受媒體訪問時表示，現行健保有許多漏洞，健保署甚至指出，依照目前健保財務狀況，可能在2022年又要調漲健保費。因此，他認為應該要共同維護健保，有不公平、有漏洞的地方，就要修正、彌補。

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林俊憲指出，他將提案修法，建議若在一年當中，沒有在台灣住滿183天，又沒有辦法提出收入證明，政府應該將這類的人特別獨立出來。

▼林俊憲認為，現行健保有許多漏洞，將提案修法。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

林俊憲進一步表示，目前健保分為6類，沒有辦法歸類為前5項的都是第6類，且都是以最低推點繳交最低健保費。他舉例，資深藝人黃安經常在網路上吹噓自己年收入幾千萬元，但每月只需繳最低保費749元，這案子顯然就不合理。

林俊憲指出，在修法後像黃安這類，政府就可以將其定為第7類，月收入平均有18萬元以上，又沒有居住在台灣，政府就不應幫忙補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

對此，現居英國的黃士傑在臉書分享相關新聞說，「新冠肺炎的疫情在歐洲與英國越來越嚴重，這則台灣的新聞卻引起我的注意」，他在英國去過診所與醫院很多次，親身體會台灣的醫療照護確實高品質又便宜。

▼林俊憲指出，在修法後像黃安這類，政府就可以將其定為第7類健保。（圖／翻攝黃安微博）

黃士傑表示，台灣有些醫生一天要看100多個病人，這在英國是很難想像的；1月初，他在台灣做健康檢查，護理師們很有禮貌也非常仔細，「我知道她們很辛苦，看到她們臉上的笑容，就覺得她們真不簡單，從心裡感到高興。其實在這次疫情中，醫護人員是最偉大的，那一種服務人的熱情與熱忱，AI永遠無法取代。」

黃士傑指出，雖然一年只回台灣幾周，也不是每次回去都看醫生，現在是每個月都交健保費，畢竟到區公所復保、停保有點麻煩，也不符合公平正義，如果要修法大幅提高海外工作者的健保費，「甚至要求我們退保，我個人是尊重的，但是希望政府不要把我們看成是鑽法律漏洞的人。我們斷然不想成為台灣健保的特權者，也真心希望健保能夠永續經營。」

▼黃士傑臉書發文。（圖／翻攝黃士傑臉書）

▼新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣健保制度再次被各界關注。（圖／記者嚴云岑攝）