陸生月繳749元就能享健保…他喊反對！網點破「這樣改善」：不能比照國民

▲健保是台灣的社會福利政策。（示意圖／記者徐斌慎攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，連帶許多醫療問題引起熱論。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「陸生、港澳生到底應不應該享受健保？」文中表示，他繳了2、30年的健保費，但也沒有每個月在看病，「結果陸生、港澳生來台只要繳7百多，立馬享有跟你我一樣繳2、30年健保費的福利？安捏乾丟？」

這位網友文章開頭先問「大家覺得陸生、港澳生是不是應該跟本國人一樣享受台灣健保？」接著表達自己的看法，「我都已經繳了2、30年的健保費，不知道繳多少了，我也沒每個月在看病。結果陸生、港澳生來台只要繳7百多，立馬享有跟你我一樣繳2、30年健保費的福利？安捏乾丟？」

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最後原PO列出4選項「1. 該」、「2. 不該」、「3. 沒意見」、「4. 根本不該開放來台」，希望聽聽其他人的看法。看到貼文後，就有人和原PO抱有同樣的想法，「不該，應該自己買醫療險」、「只要繳749元的絕對不合理ㄅ」、「2啊！我們去別國有別國健保嗎」、「2，都要破產了還要借錢給別人」、「2，很常聽到有港澳生來台灣花健保弄牙齒。」

▲陸生、港澳生月繳749元就可以使用健保，讓不少人覺得不公平。（示意圖／記者張一中攝）

不過也有網友認為，「可以，全額自費」、「5.比照外籍人士」、「其實可以，不該的是長期在外生病才回來」、「問題在於修正好嗎？美國也有醫療保險，問題一直都是健保現有的規劃已經不符使用了，需要區分付費者情況去設計新的方案規劃」、「學生不太生病，只有繳錢對健保是好事啊！」

許多人則指出重點，「不應該用健保，要比照國外用商業保險」、「一律商業健保，謝謝」、「強迫買類似健保的醫療險，風險給保險」、「應設計商業保險，健保是社福」、「用商業健保比較公平啦」、「收費價格比照商業保險」、「健保如果是社會福利，那本來就不應該給他們用，如果是要當保險在保，那錢就該給他們收好收滿，不能比照本國國民價錢吧？」

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