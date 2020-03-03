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劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：她誰？台灣健保世界誇讚「不能倒」

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記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒，台灣健保制度再次被各界關注，民進黨立委林俊憲2日針對「黃安們」強調，健保資源不能被濫用，將提案修法。親中藝人劉樂妍對此相當不滿，怒嗆是「賤招」，要民進黨官員要修法就修法，不要囉嗦。對此，行政院長蘇貞昌3日受訪時先是回應，不知道劉樂妍是誰，不過他也強調，台灣的健保被世界稱讚絕對不能倒。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

劉樂妍對於健保修法議題相當有意見，透過微博向台灣執政黨嗆聲，怒指此舉是「賤招爛招」，「叫那些民進黨那個大官要修法就快些，別囉嗦！」、「你要修法就快，好不好？！快！別囉嗦！」

對於劉樂妍的意見，蘇貞昌3日一早受訪時回應，「那是誰？我不曉得誰講了甚麼，對於立法院要怎麼修法運作，我們都尊重。」

蘇貞昌強調，台灣的健保讓世界都誇讚，不能讓他倒，至於該如何有效收費、運作，隨時都會做各方面的評估，一定要讓健保繼續存在。

針對「黃安們」，林俊憲認為應該要進行健保修法，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，不應該再幫其補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

林俊憲日前先於臉書上指出，「健保的漏洞，是時候該補上了」，最近武漢血友病童用藥的風波，引起大家關注海外國人投保健保的問題，部分的人長期在海外工作生活，每年回台卻只要補繳少量健保費，卻能享受台灣高品質的醫療服務，這對國人十分不公平。

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