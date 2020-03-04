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雲端最前線／防堵「黃安們」！特定族群健保費漲16倍？

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎疫情(COVID-19)，讓健保制度問題再度浮上檯面，不少長年居住海外的「黃安與小明們」被指特地回台就醫，是造成健保長年虧損主因之一，綠營立委提議修法將特定族群保費調漲16倍！卻引發爭議，旅英台灣博士認為明明有按規定繳費，現在卻被貼上鑽漏洞的標籤。行政院長蘇貞昌3日明確表示，目前沒有這樣規劃。ETtoday《雲端最前線》在4日邀請立法委員鍾佳濱、立法委員陳玉珍以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲黃安。（圖／翻攝自黃安微博）

▲黃安。（圖／翻攝自黃安微博）

為了加強防疫、振興產業，行政院會通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，匡列600億元。時代力量立法院黨3日召開記者會，呼籲紓困預算的錢要花在刀口上，時力立委邱顯智也質疑，政院編列的預算竟未納入勞動部，勞工、消防難道都不需要被照顧、紓困嗎？

台灣院內感染確診3日再添1例，案42近期無國內外旅遊史，2月23日曾因全身倦怠及咳嗽至診所就醫，經檢驗於3日確診。由於與案34北部退休婦同間醫院，外界質疑兩者關聯？指揮中心專家張上淳表示，應沒交互感染機會，不過，該說法卻讓前疾管局長蘇益仁直呼「天啊」反問，若都是獨立案件難道比較好？批評指揮中心對感控規則根本不了解。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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