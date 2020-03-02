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杜絕「黃安們」濫用健保　林俊憲提案修法：一年不在台183天保費最高調至1萬2

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▲民進黨中執會結束，林俊憲離開黨中央。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和、楊蕓／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒，台灣健保制度再次被各界關注，民進黨立委林俊憲2日受訪時表示，健保資源不能被濫用，因此將提案修法，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，不應該再幫其補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

林俊憲日前先於臉書上指出，「健保的漏洞，是時候該補上了」，最近武漢血友病童用藥的風波，引起大家關注海外國人投保健保的問題，部分的人長期在海外工作生活，每年回台卻只要補繳少量健保費，卻能享受台灣高品質的醫療服務，這對國人十分不公平。

對此，行政院長蘇貞昌2日赴疫情指揮中心視察時也表示，台灣的健保制度被世界各國參考、稱讚，美國前總統歐巴馬都直接點名台灣健保值得參考，「健保不能倒，要永久存續」。他強調，對國民不能有不合理負擔，必須要讓國人同胞受到公平對待，「必須在永久、公平上來走」。

林俊憲上午接受媒體訪問時則表示，現行健保有許多漏洞，健保署甚至指出，依照目前健保財務狀況，可能在2022年又要調漲健保費。因此，他認為應該要共同維護健保，有不公平、有漏洞的地方，就要修正、彌補。

▲黃安在微博提及日韓民眾搶購民生物資一事。（圖／翻攝黃安微博）

▲黃安在微博提及日韓民眾搶購民生物資一事。（圖／翻攝黃安微博）

林俊憲指出，他將提案修法，建議若在一年中，沒有在台灣住滿183天，又沒有辦法提出收入證明，政府應該將這類的人特別獨立出來。

林俊憲進一步表示，目前健保分為6類，沒有辦法歸類為前5項的都是第6類，且都是以最低推點繳交最低健保費。他舉例，資深藝人黃安經常在網路上吹噓自己年收入幾千萬元，但每月只需繳最低保費749元，這案子顯然就不合理。

林俊憲指出，在修法後像黃安這類，政府就可以將其定為第7類，月收入平均有18萬元以上，又沒有居住在台灣，政府就不應幫忙補助健保費，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

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