中國籍享健保？　陳柏惟：2300萬人繳的擴張成14億人用「不太能接受」

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面。台灣基進黨立委陳柏惟2日受訪時表示，要讓2300萬人繳的東西，未來有可能擴張成14億人可以用，「我還是覺得沒有道理」，他也表示支持修法，修改健保的資格認定、提高某些類別費用，至於前總統馬英九時期放寬中國人納保資格，則是廢止行政命令就可以做到東西，先一步一步來。

陳柏惟先是反問「這是誰講的，中國人講的嗎？」他接著表示，這很簡單啊！就是以對等、互惠為前提，如果台灣學生去國外也可以使用他們的社會福利或健保的話，那當然可以提出相對應優惠方法，「但現在情況是，留學生出去都要買商業保險，到底是為了什麼，要把別人當自己的人來照顧？」

至於中國人使用健保的議題，陳柏惟強調「我還是覺得沒有道理」，要讓2300萬人繳的東西，未來有可能擴張成14億人可以用，「你們自己問問自己，你願意接受嗎？我是不太能接受。」

陳柏惟表示，他支持修法，且包括民進黨立委莊競程等委員都有在討論，包含修改健保的資格認定、提高某些類別費用。他說，馬英九放寬一個3000萬（放寬居留證明認定，允許中國籍人士依親、探親，居住在台滿6個月可納保），這個行政命令要先廢止，「這是可以先做到的東西，就先一步一步來。」