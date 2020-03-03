追查非法移工？蘇貞昌喊「防疫優先」：萬事莫如防疫急！

▲蘇貞昌抵達立法院測量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中央流行疫情指揮中心近日公布新冠肺炎第32例確診個案，為非法外籍看護，追查非法移工也成了外界討論議題。對此，行政院長蘇貞昌3日受訪時強調，現階段還是防疫優先，「萬事莫如防疫急！」

衛服部長陳時中日前表示，如果在防疫期間加強取締非法看護，恐怕會造成病患無人照顧的狀況，進一步讓照護人力出現缺口。他強調，當然不鼓勵聘用非法看護，同時，移工屬於勞動部管理範疇，現階段重點應該放在確認照顧者是否有旅遊史、疾病與行為是否恰當。





針對是否要追查非法移工，蘇貞昌3日受訪時表示，很感謝很多外籍的移工、看護，為台灣經濟和家庭照顧做出很多貢獻。有些極少部分，因為過去作業上變成非法，台灣不容許非法，不過，目前萬事莫如防疫急，現在並沒有針對非法勞工、移工、看護立刻做怎樣動作。