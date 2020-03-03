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防疫緝毒不手軟　南警查獲販毒集團起獲槍毒

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▲台南市刑警大隊毒品查緝中心溯源組，破獲販毒集團，起獲海洛因、安非他命、毒品咖啡包、改造手槍等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市刑警大隊毒品查緝中心溯源組，破獲販毒集團，起獲海洛因、安非他命、毒品咖啡包、改造手槍等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊毒品查緝中心溯源組經月餘之蒐證，於3月2日展開同步搜索，於善化區興農路及仁德區某汽車旅館內，查獲連姓毒品通緝犯及共犯郭姓、姚姓男子等3嫌，查扣海洛因、安非他命、毒品咖啡包等大批毒品、改造手槍1支及子彈7顆等證物，全案依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

防疫視同作戰，全國新冠肺炎疫情期間，台南市警方均忙於協助各項防疫任務，刑警大隊也肩負保護市民重責大任，除全面查緝防疫相關假訊息外，也必須當各分局之後盾，全力協助維護社會治安。

刑大查獲38歲連姓毒品通緝犯及共犯25歲郭姓、27歲姚姓男子等3嫌，查扣海洛因120餘公克、安非他命630餘公克、毒品咖啡包50餘公克、改造手槍1支及子彈7顆等證物，除依法送辦外，並擴大追查毒品來源及去向及槍械來源中。


台南市警局長周幼偉強調，在防疫工作期間，市警局維護社會治安之各項勤務作為絕不鬆懈，仍將持續掃蕩槍毒犯罪集團，以安定民心，呼籲民眾勿有僥倖心態，如有發現可疑不法情事，也請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

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