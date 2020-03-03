伊朗又一高官染疫！外交部長「前資深顧問」確診感染新冠肺炎

▲伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的前任顧問侯賽因（Hossein Sheikholeslam）。（圖／翻攝Twitter@Faghihimostafa1）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎擴散，伊朗成為中東地區疫情最為嚴重的國家，已累計1501起病例，國內許多政府高官中鏢。外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的前任顧問侯賽因（Hossein Sheikholeslam）也確診感染，目前已經住進首都德黑蘭的醫院治療。

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مشاور #ظریف هم #کرونا گرفت



باخبر شدم، حسین شیخ الاسلام، مشاور وزیر امورخارجه هم به کرونا مبتلا شده و به خیل مسئولین کرونایی پیوسته است.



او، هم اینک در بیمارستان #مسیح_دانشوری بستریست pic.twitter.com/2yg8zxCDFx — مصطفی فقیهی (@Faghihimostafa1) March 2, 2020

伊朗官媒Entekhab總編輯法希希（Mostafa Faghihi）在推特上透露，侯賽因確診感染新冠肺炎，目前住在德黑蘭的馬希達納法里醫院（Masih Daneshvari Hospital）。

根據《阿拉伯衛星電視台》（Alarabiya）報導，侯賽因曾是外交部長扎里夫的高級顧問，先前任職伊朗駐敘利亞大使、第7屆伊斯蘭議會議員，是國內資深的政治人物。

伊朗新冠肺炎疫情爆發，境內累計1501例，66死，成為中東疫情重災區，許多高級官員與議員確診。國安委員會主席宗諾爾（Mojtaba Zonnour）、衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）以及副總統馬蘇梅．埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）都遭到感染。

此外，前伊朗駐梵蒂岡大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi），以及最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）顧問委員會的一名71歲成員因感染新冠肺炎，不治病逝。

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