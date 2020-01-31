蔡英文找陳建仁分享「抗SARS」經驗：這2個時機要戴口罩！





▲蔡英文說明如何正確用口罩。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，總統蔡英文下令「防疫視同作戰」，防疫工作不敢馬虎。針對國人關心的如何正確使用口罩，蔡英文找來有「抗SARS」經驗的副總統陳建仁向民眾宣導，這兩個時機要戴口罩才安全。

蔡英文表示，武漢肺炎的防疫是政府最重要的工作，也是大家最關心的議題。從臉書和LINE的訊息得知，有許多人對口罩的使用時機、口罩的選擇，以及防疫的相關知識，還有些不清楚或誤解的地方，「我跟陳建仁副總統要再次跟大家說明」。

針對什麼時候需要戴口罩？陳建仁兩點說明，第一，有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，或進出醫療院所時，一定要戴；第二，出入通風不良、擁擠密閉空間，或本身有慢性疾病的人，建議可以戴。



蔡英文強調，也要跟大家報告，開工後國內口罩產能逐步恢復，每天可以生產420萬片，政府也會以「統一徵購、統一調控、統一售價」的方式，確保口罩供應無虞，請大家不必恐慌、不必囤貨。讓每個需要口罩的人都能買得到，才是確保健康最好的方式。

蔡英文提到，最近網路上也出現了不少關於防疫的假訊息，要請大家多幫忙留意，「疾病管制署1922防疫達人」的官方正確資訊，別誤傳或轉發假訊息。